Hornburger vergeben Überraschung durch Fehlpass-Festival

Da war mehr drin! In der Handball-Regionsoberliga der Männer unterlag der MTV Eintracht Hornburg beim damit feststehenden Staffelmeister Fortuna Lebenstedt vor allem aufgrund einer enorm hohen Fehlerquote im Spielaufbau mit 28:34 (14:15).

Trotzdem hatte es der Tabellenachte dem Favoriten im Nachholspiel lange schwer gemacht. „Man hat im Spielverlauf nicht gesehen, wer oben und unten in der Tabelle steht. Wir haben uns gut verkauft, mit der Leistung bin ich sehr zufrieden“, resümierte Hornburgs Trainer Philipp Grünke. „Lediglich das Risiko, das wir zwischendurch mit unseren Pässen gegangen sind, war zu hoch. Da haben wir einiges verschenkt“, fügte der Coach an.

Insgesamt 25 Ballverluste leistete sich sein Team im gesamten Spiel – eindeutig zu viele. Denn das machte die Gastgeber, die selbst nur einen mäßigen Tag erwischt hatten, stark. Bereits nach knapp vier Minuten lag Hornburg mit 0:4 zurück, und ein Debakel bahnte sich an. Doch der MTV verstand es, den Schwung der Gastgeber zu bremsen. Auch, weil Maurice Reppin mit am Ende 14 Paraden ein guter Rückhalt im Tor der Gäste war.

Der MTV nimmt den Schwung mit – doch dann steigt die Fehlerquote

Bis zum 10:14 blieb der Rückstand konstant, und der MTV merkte, dass durchaus etwas drin war beim Favoriten. Mit klar gesenkter Fehlerquote lief das Angriffsspiel deutlich besser, schon ergaben sich Möglichkeiten. Und ehe sich die Hausherren versahen, waren die Hornburger zur Pause auf ein Tor herangekommen.

Den Schwung nahmen die Gäste mit in den zweiten Abschnitt. Das Pendel schlug in Richtung Eintracht aus, und Fabian Gnade gelang in der 40. Minute sogar die 20:18-Führung. In der Schlussviertelstunde wollte Hornburg jedoch zu viel. Die Folge: Die Fehlerquote stieg wieder drastisch an. Das spielte Lebenstedt in die Karten. Der Ligaprimus drehte die Begegnung noch dank seiner individuellen Klasse. „Dennoch war es absolut in Ordnung, wie wir hier aufgetreten sind. Gegen andere Mannschaften holen wir so die Punkte“, baute Grünke seine Mannen auf.

MTV: Reppin, Strohäcker – Wallat 6, Gille 5, Hennig 5, Gnade 4, Heilmann 4, Demmler 3, Stöhr 1, Kays, Linke, Müller.

