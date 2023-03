SV Wendessen verliert durch spätes Gegentor

Der SV Wendessen um Spielertrainer Pascal Gos (in Rot) verlor durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit.

Keine Veränderung gibt es an der Spitze der Fußball-Nordharzliga: Das Führungsduo marschiert im Gleichschritt weiter. Der Ligaprimus MTV Schandelah-Gardessen und der Verfolger SG Remlingen/Denkte gewannen beide ihre Heimspiele mit 3:1. Dabei mussten beide zunächst einen 0:1-Rückstand einstecken. Der SV Wendessen fing sich in der Nachspielzeit gegen den KSV Vahdet Salzgitter II noch den Treffer zur 1:2-Heimniederlage. Der TSV Destedt blieb weiter erfolglos.

SG Remlingen/Denkte – TSV Salzgitter 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Kirschner (13.), 1:1 Reinboth (38.), 2:1 Zach (86.), 3:1 Klusmann (90.+1.).

Bei der SG hat sich die personelle Lage nicht entspannt, Trainer Sascha Kallmeyer musste auf Unterstützung aus der Altherrenmannschaft zurückgreifen. „Somit war das auch ein moralischer Sieg für uns. Die, die auf dem Platz gestanden haben, haben ein gutes Spiel gemacht“, lobte der Trainer. Vor allem die Defensive habe außer dem 0:1, das aus einer Standardsituation resultierte, nichts zugelassen. Kallmeyer: „Alles in allem ein verdienter Sieg gegen einen tief stehenden, auf Konter ausgerichteten Gegner.“

MTV Schandelah-Gardessen – SV Kissenbrück 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Bomba (32.), 1:1 Jeschke (49.), 2:1 Ebeling (79.), 3:1 Hahn (90.+2).

„Wir wollten unbedingt auf Rasen spielen, auch wenn er sehr tief war“, sagte MTV-Trainer Marco Heidemann. Das sei dem Gegner zugute gekommen. Kevin Bomba brachte den SVK in Führung. „Kissenbrück hat gut und tief verteidigt“, lobte der Coach. Aber am Ende setzte sich der Favorit doch noch durch. Ein Sonderlob bekam SVK-Keeper Boris Grünig.

SV GA Gebhardshagen – TSV Destedt 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Schulle (38./Elfmeter), 2:0 Findeklee (54), 2:1 Rothe (86.), 3:1 Klüsener (90.).

Per Strafstoß hätten die Gäste in Führung gehen können (24.), verschossen allerdings. Die Gastgeber machten es 14 Minuten später besser. Destedts Anschlusstreffer durch Sven Rothe kam zu spät. Per Konter machten die Hausherren dann in der Schlussminute den Deckel drauf. Dennoch war Destedts Trainer Marco Klare nicht unzufrieden. Der Gastgeber hätte zwar mehr Chancen gehabt, seine Mannschaft sei aber auf „Augenhöhe“ und „taktisch sehr gut“ unterwegs gewesen, befand Klare.

TuS Cremlingen – VfL Salder II 4:1 (1:1). Tore: 0:1 Zöffelt (9.), 1:1 Schumann (13.), 2:1, 3:1 Hagemann (62., 71.), 4:1 Klockenthör (82.).

Wie so oft in dieser Saison verschliefen die Cremlinger die erste Halbzeit. „Da kam wenig Zwingendes zusammen“, sagte Trainer Fabian Oeft, der taktisch umstellte. „Wir haben dann mit langen Bällen gearbeitet und unsere schnellen Außen eingesetzt. Das war das Mittel zum Zweck. Vorher wollten wir alles spielerisch lösen. Das war viel zu langsam“, kommentierte Oeft.

SV Wendessen – KSV Vahdet Salzgitter II 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Kieltsch (24.), 1:1 (29.), 1:2 (90.+2).

Nach der Führung durch Marcel Kieltsch kassierte die Elf von Spielertrainer Pascal Gos schnell den Ausgleich. Nach dem Wechsel hatten die Platzherren mehr vom Spiel, das überwiegend über lange Bälle auf beiden Seiten ausgetragen wurde. „Wir waren näher dran. Beim KSV hatte ich das Gefühl, dass die den einen Punkt verwalten, doch dann kommen die noch einmal vor das Tor und schieben den Ball über die Linie. Das war bitter“, sagte Gos.

