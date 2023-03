Zwei Urgesteine lassen es zum Abschied krachen

Wolfenbüttel. Sven Arnhardt und Klaus-Peter Specht sagen „Tschüss“. Bei ihrem letzten Auftritt für den MTV Wolfenbüttel gewannen sie all ihre Spiele.

Für zwei Urgesteine des Tischtennis-LandesligistenMTV Wolfenbüttel endete eine Ära. Sven Arnhardt und Klaus-Peter Specht verabschiedeten sich gegen den SV Union Salzgitter von ihrer Mannschaft, die in der Vergangenheit als Aushängeschild Süd-Ost-Niedersachsens galt. Bereits zuvor verließen langjährige und hochkarätige Stammkräfte den Verein und sorgten auf diese Weise für die kontinuierliche Schwächung des ehemaligen Regionalligisten.

Zum Abschied zeigten Arnhardt/Specht erneut ihre Fähigkeiten bei der 5:9-Niederlage im Nachbarschaftsduell. Sie punkteten im gemeinsamen Doppel und waren ihren Kontrahenten Darius Schön und Audrius Kacerauskas im oberen Paarkreuz überlegen. Selbst der frühere Baltenmeister Kacerauskas fand gegen die Schnittvariationen von „Säge“ Arnhardt kein Mittel.

Sven Arnhardt zeigt fernsehreife Abwehraktionen künftig in Vechelde

Sven Arnhardt hielt dem MTV Wolfenbüttel 24 Jahre die Treue. In dieser Zeit gehörte er stets zu den absoluten Spitzenkräften der Regional- und Oberliga mit hochpositiven Bilanzen. Dabei galt der ehemalige Vize-Niedersachsenmeister als Zugpferd für die Anhänger des kleinen Zelluloidballs, weil er mit fernsehreifen Abwehraktionen seine Gegner nicht selten zur Verzweiflung brachte und die Fans zu Beifallsstürmen in mehr als 1000 Einzeln und kaum weniger Doppeln animierte. Künftig werden sich die Anhänger des Verbandsligisten SV Arminia Vechelde über die spektakulären Bälle des 41-jährigen Familienvaters freuen dürfen. Zunächst wollte Arnhardt wegen seiner Familie komplett den Schläger aus der Hand legen, aber „es reizte mich einfach wieder, nach ein paar Monaten von meinem Entschluss zurückzutreten.“

Davon profitierten auch der MTV und dessen Fans. Dass er sein Handwerk nicht verlernt hat, bewies Arnhardt bei seinen Einsätzen gegen langjährige Weggefährten. 14:0 lautet seine makellose Bilanz.

Klaus-Peter Specht zieht es zur SG Groß Denkte/Atzum

Mannschaftskamerad Specht wechselt nach 15 Jahren die Vereinsfarben und spielt künftig für die SG MTV Groß Denkte/SC Atzum. „Ich sehe derzeit einfach keine Perspektive für mich beim MTV, nachdem auch Sven den Verein verlassen hat. Ich habe mich oft mit einem Spieler vom Ligakonkurrenten SSV Neuhaus II verabredet, um einen adäquaten Trainingspartner zu haben“, sagte Specht, der innerhalb von sechs Jahren einen steilen Aufstieg erlebte. „Ich habe in der Bezirksoberliga begonnen und fand auch Anerkennung in der vier Stufen höheren Regionalliga“, sagte der 35-jährige Linkshänder stolz. Ob Specht mit der Asse-SG künftig weiter in der Landesliga oder eine Klasse tiefer um Punkte kämpft, ist noch unklar.

Der MTV-Abteilungsleiter Niklas Hemmerling verabschiedete die Beiden mit herzlichen Worten und einem Präsent und freute sich über die geschenkte 9:0-Wertung, weil der RSV Braunschweig II als zweiter Absteiger nicht in Wolfenbüttel antrat.

