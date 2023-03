Barbiers Traum-Comeback besiegelt Arminias Sieg

Der SV Fümmelse kommt in der Fußball-Bezirksliga 3 im neuen Jahr nicht in Tritt. Beim SC Gitter setzte es die nächste deutliche Niederlage, die Luft in der Abstiegszone wird dünner. Etwas besser ist die Luft seit Sonntag wieder für die SG Roklum-Winnigstedt, die bei Schlusslicht Othfresen siegte. Arminia Adersheim dominierte und gewann in Üfingen, während der MTV Wolfenbüttel II den ersten Punkt im Jahr 2023 holte.

TSV Üfingen – FC Arminia Adersheim 1:3 (1:2). Tore: 0:1 Kruppa (21.), 0:2 Degering (38.), 1:2 Lüer (45.), 1:3 Barbier (90.+2) .

Die Adersheimer fanden gut ins Spiel, erspielten sich zahlreiche Torchancen und nutzten zwei von diesen. Jan-Hendrik Kruppa (21. Minute) sowie Vincent Degering (38.) trafen zum 2:0. Philipp Lüers 1:2-Anschlusstreffer fast mit dem Pausenpfiff deutete sich nicht an.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich auf tiefem Untergrund ein laut FCA-Spielertrainer Garrit Golombek ein „richtiges Kampfspiel“. Golombek selbst hatte „drei, vier, fünf Hundertprozentige auf dem Fuß“, scheiterte aber jeweils. In der Nachspielzeit zirkelte er dann Holger Barbier, der sein Comeback nach Meniskus-OP feierte, den Ball auf den Kopf – 3:1, der Sieg.

FC Othfresen – SG Roklum-Winnigstedt 2:4 (1:2). Tore: 1:0 (14.), 1:1 Joe (24.), 1:2 Grabowski (28.), 1:3 Müller (52.), 2:3 (73.), 2:4 Joe (82.).

Auf dem schwer zu bespielenden Platz seien sich laut SG-Spielertrainer Pascal Krafft „zwei Mannschaften auf Augenhöhe“ begegnet. „Es wurde viel mit langen Bällen gearbeitet, und man musste die nötige Galligkeit zeigen, diese Bälle für sich zu gewinnen.“ Bis auf wenige Ausnahmen agierte Roklums Hintermannschaft sicher, den frühen Rückstand nach einer der wenigen Unachtsamkeiten bügelte die SG mit drei Toren in Folge aus. Kurz nach der Pause hatte die Krafft-Elf so die Grundlage für den Auswärtssieg gelegt.

SC Gitter – SV Fümmelse 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Rost (11.), 2:0, 3:0 Kandemir (20., 33.), 4:0 Adam (42.), 5:0 Rost (66.), 5:1 Kendzia (72.), 6:1 (80.).

Lange Gesichter beim SVF. „Diese Niederlage war ein deutlicher Rückschritt“, sagte Trainer Daniel Gustedt. „Wir müssen uns bei jedem unserer Zuschauer für das entschuldigen, was wir auf dem Rasen geboten haben“ Abstiegskampf jedenfalls funktioniert anders!

MTV Wolfenbüttel II – SV Innerstetal 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Ohlendorf (55.), 1:1 B. Straube (88.).

„Wir waren die spielerisch bessere Mannschaft“, sagte MTV-Spieler Christian Kaselwosky. Doch das schützt nicht vor Patzern in der Defensive. Einen davon nutzte Innerstetal kurz nach der Pause zur Führung. Doch die MTV-Reserve stemmte sich gegen die drohende Niederlage – und belohnte sich: Der eingewechselte Benedikt Straube traf noch zum verdienten 1:1 (88.).

