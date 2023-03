HG Elm: Noch ein Sieg für die 10:0-Punkte-Bilanz

10:0 Punkte in den fünf Spielen vor der Osterpause. Andreas Simon, Trainer des Handball-Landesligisten HG Elm, hatte Mitte Februar und nach der 34:43-Abfuhr bei der HSG Plesse-Hardenberg II eine Idee, seine nah an die Abstiegsplätze abgerutschte Mannschaft frisch zu motivieren.

Die Forderung des Trainers saß: Es folgten vier Siege – drei davon auf sportlichem Weg, einer am grünen Tisch. Heimsiege gegen den MTV Geismar (40:31), gegen die HSG Schoningen (27:23), der Auswärtserfolg gegen die HSG Bad Harzburg/Vienenburg (32:29) sowie die kampflos ergatterten Zähler gegen Schlusslicht SG Spanbeck/Billingshausen katapultierten die Elm-Handballer binnen vier Wochen von Platz 10 auf Rang 4.

Duell der beiden Serientäter in der Schöppenstedter Sporthalle

Noch ein Sieg muss her für den 10:0-Punkte-Zwischenspurt. Gelingen soll der am Sonntag (17 Uhr, Sporthalle Elm-Asse-Platz Schöppenstedt) gegen den MTV Moringen. Die Gäste aus dem Landkreis Northeim haben sich seit Anfang Februar mit fünf Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld der Landesliga vorgeschoben. Mit 16 Punkten sind sie aber längst nicht aller Abstiegssorgen ledig, sie werden entsprechend motiviert in Schöppenstedt aufkreuzen.

Doch auch der vierte Platz der HG ist trügerisch. Das Simon-Team hat zwar 20 Pluspunkte auf dem Konto, doch da aufgrund der Situation in den 3. Ligen – der Northeimer HC, die Sportfreunde Söhre und die HSG Nienburg sind vom Abstieg bedroht und könnten in den unterklassigen Ligen Niedersachsens durch ihre Abstiege eine Sogwirkung erzeugen – Unklarheit herrscht, darf sich womöglich nicht einmal der Viertletzte der sieben niedersächsischen Landesligen sicher fühlen. Allen Rechenschieber-Theorien zum Trotz kann sich die HG am Sonntag Klarheit verschaffen. Siegt sie gegen Moringen, dann dürften die Punkte 21 und 22 für Planungssicherheit sorgen.

Nach der Osterpause wartet das Derby

Ein HG-Sieg wäre auch deshalb wichtig, da nach der Osterpause knifflige Aufgaben warten. Los geht es mit dem Derby beim HSV Warberg/Lelm II, außerdem stehen die Heimspiele gegen die Liga-Topteams und Aufstiegskandidaten HSG Rhumetal und MTV Rosdorf an. Also: Je früher die HG sich Sicherheit verschafft, desto besser...

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de