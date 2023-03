SG Bohrstadt will die Aufholjagd einläuten

Die SG Bohrstadt (rechts Tom Arun) steigt am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Fuhsetal in die zweite Saisonhälfte ein.

Am Sonntag wird es auch für die Fußballer der SG Bohrstadt in der Nordharzliga 2 wieder ernst. Der Aufsteiger, der die Winterpause auf dem ersten Abstiegsplatz verbrachte, hat sich für die zweite Saisonhälfte eine Mission auf die Fahnen geschrieben: Die Mannschaft von Spielertrainer Jan Bracke will auch in der kommenden Spielzeit der höchsten Klasse des Kreises angehören.

Zwar ist die SG derzeit Zwölfter, doch das Ziel scheint realistisch. Auf den direkten Tabellennachbarn, den FC Viktoria Thiede, sind es zwei Zähler Rückstand. Selbst der SV Kissenbrück, der KSV Vahdet Salzgitter II und der TSV Salzgitter sind für die Bohrstädter noch einigermaßen in Reichweite.

Hinspiel gegen Fuhsetal ging mit 2:5 verloren

Die Bracke-Elf braucht folglich Siege. Der erste soll am Sonntag (15 Uhr) zum Auftakt auf eigenem Platz gegen den FSV Fuhsetal eingefahren werden. „Wir sind auf jeden Fall bereit. Die Mannschaft hat sich fest vorgenommen, mit einem Heimsieg zu starten“, sagt Bracke, der aber keinen Selbstgänger erwarte. Fuhsetal sei „ein starker Gegner“, der die SG im Hinspiel mit 5:2 deutlich besiegt hatte. „Seinerzeit waren wir noch gar nicht so richtig in der Liga angekommen“, erinnert sich Bracke. Das sehe inzwischen schon ganz anders aus.

Gegen den FSV den ersten Schritt Richtung rettendes Ufer machen

Das Lazarett der SG habe sich ein wenig gelichtet, erzählt der Spielertrainer. „Mir fehlen nur noch zwei Spieler, aber das ändert auch nichts an der Marschroute. Wir brauchen die Punkte.“

Wenn es auch auf den anderen Plätzen günstig läuft für den Aufsteiger, wäre mit einem Sieg gegen Fuhsetal ein erster Schritt Richtung rettendes Ufer getan – und am 12. April geht’s dann ins direkte Duell mit den Thiedern.

