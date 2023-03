Marchese trifft dreifach und verlängert in Reislingen

„Der 1. FC Wolfsburg lebt noch!“, frohlockte Yazid Thabti, der Trainer des abstiegsbedrohten FC nach dem 6:1 (1:1)-Sieg gegen den direkten Konkurrenten FC Schunter. Und auch der Trainer des SV Reislingen-Neuhaus hatte Grund zur Freude – und das sogar doppelt!

1. FC Wolfsburg – FC Schunter 6:1 (1:1). Tore: 1:0 Iddrisu (2.), 1:1 Claus (25.), 2:1 Idrissu (55.), 3:1 Wilhelm (63.), 4:1 Sebastian (79.), 5:1 Wilhelm (80.), 6:1 Oral (90.).

Was für ein wichtiger Sieg für den FC. Bei einer Niederlage wären bei den Wolfsburgern wohl im Abstiegskampf die Lichter ausgegangen. Jetzt können Trainer Yazid Thabti und sein Team im Abstiegskampf aber „wieder ein Licht sehen“. Von der 1. Minute an waren die Gastgeber richtig gut im Spiel. Die Führung ließ auch nicht lange auf sich warten (2., Razak Idrissu). Nach dem Ausgleich (25.) verfiel das Thabti-Team aber wieder in alte, schlechte Verhaltensmuster. „Die Köpfe hingen plötzlich runter. Schunter hätte zur Pause auch 3:1 führen können.“ In der Kabine fand Thabti aber die richtigen Worte. „Ich habe den Jungs gesagt, dass es in diesem Spiel ums Überleben von der Mannschaft und vom FC geht!“ Das hatten seine Mannen dann verstanden. Der zweite Durchgang verlief für die Roten wie ein Rausch. „Wir hätten sogar noch mehr Tore schießen können“, merkte Thabti an. Der Coach weiß, dass die Lage für sein Team weiterhin prekär ist, doch „es bleibt alles möglich“.

SV Reislingen-Neuhaus – SV Calberlah 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Hilsberg (17.), 1:1 J. Plagge (38.), 1:2 Lehrbass (47.), 2:2, 3:2, 4:2 Marchese (51., 55., 79.). „So eine erste Halbzeit hab ich noch nie erlebt. Wir hätten 6:0 führen müssen“, zeigte sich Reislingens Spielertrainer Giuseppe Marchese fast schon geschockt, ob des Ausgleichs durch Calberlah. Nicht weniger perplex war er, als sein Team kurz nach der Pause auch noch ins Hintertreffen geriet. Marchese selbst sorgte aber mit einem lupenreinen Hattrick für die nächsten drei Punkte für sein Team. „Drei Spiele, drei Punkte – 2023 hätte nicht besser beginnen können“, freute sich Marchese, der auch im nächsten Jahr als Spielertrainer der „Bötzelkicker“ fungieren wird. „Ich bin froh und stolz, Trainer und Teil dieser tollen Truppe zu sein und zu bleiben. Es macht einfach Spaß mit den Jungs.“

Die weitere Ergebnisse:TSV Hehlingen – Lupo II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Menendez (17.), 0:2 Sabri (62.); WSV Wendschott – VfB Fallersleben 0:0. Tore: Fehlanzeige; SV Groß Oesingen – SSV Vorsfelde II 3:1 (2:0). Tore: nicht gem.; SV Barnstorf – FSV Adenbüttel Rethen 3:0. Tore: nicht gem..

