Blueliner glänzen auf Lingens Crosslauf-Strecken

Die aktuelle Witterungslage und die Konsequenzen daraus setzten den Wolfenbütteler Bluelinern schon vor dem ersten Wettkampf bei Landesmeisterschaften im Crosslauf in Lingen zu.

So dämpfte ein Virusinfekt des dritten Läufers der Mannschaft M50/55 auf der Männer-Mittelstrecke die Titelambitionen der Blueliner. Bei der Anreise kam es auf der Autobahn 2 unmittelbar vor dem Fahrzeug der Wolfenbütteler Läufer zu einem schweren Unfall auf der glatten Fahrbahn, was zu einer Vollsperrung von über einer Stunde führte. Diese Verzögerung konnte auf der Anreise nicht mehr aufgeholt werden, so dass man erst wenige Minuten vor dem ersten Rennen in Lingen ankam.

Da Karsten Plehn einen Tag früher angereist war, lagen die Startunterlagen schon parat, so dass Sebastian Radecker den Kaltstart wagte. Er ging ohne angemessene Aufwärmphase mit Plehn auf die 3,3 Kilometer lange Runde durch den Kiesbergwald, während Matthias Wilshusen auf den Stress und seinen Start verzichtete.

Für die Blueliner ging es über Pfützen und Schlammlöcher

100 Meter nach dem Start ging es in den Wald auf gut zu belaufendem Boden. Die Spikes waren jedoch Pflicht, da durch den Schnee und Regen der vorangegangenen Tage einige Pfützen und Schlammlöcher auf der Strecke waren und die Dornen für besseren Halt und Abdruck sorgten. Am Ende ging es wieder aus dem Wald heraus auf die Zielgerade Richtung Friedensschule.

Sebastian Radecker belegte trotz fehlender Vorbereitung Platz 10 in 11:09 min. In seiner Altersklasse M40 wurde er mit seiner Leistung Vize-Meister. Plehn startete in der höchsten Altersklasse M55. Er wollte mal wieder gegen seinen Altersklassen-Konkurrenten Uwe Cordes (LG Kreis Verden) gewinnen. Und es gelang ihm: Als Plehn auf dem letzten Teilstück an Cordes vorbeizog, war der überrascht und hatte nichts mehr entgegenzusetzen. Plehn holte sich mit 7 Sekunden Vorsprung in 12:33 min den Titel.

Sandra Klementz (Blueliner) war im Rennen der Altersklasse W40 der Frauen über 3,3 km gefordert. Nach Rang 2 vor einer Woche beim Cross auf Bezirksebene lief sie auf Landesebene auf Platz 3. In der Frauenwertung landete sie mit 14:56 min auf Platz 23.

Titelverteidiger Wilshusen wird seiner Favoritenrolle gerecht

Auch Matthias Wilshusen ging noch auf die Strecke. Im Lauf der Senioren ab 50 Jahre über 6,3 km gehörte er als Titelverteidiger und der jüngsten Altersklasse angehörend zu den Favoriten auf den Sieg im Gesamteinlauf. Dieser Rolle wurde Wilshusen gerecht. Bereits 400 m nach dem Start setzte er sich an die Spitze des Feldes und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Nach 23:23 min lief er als Erster der M50 ins Ziel ein und hatte einen Vorsprung von 21 Sekunden auf den Meister der M55 und 43 Sekunden auf den Zweiten der M50.

Es folgte die Langstrecke der Männer über 9,3 km für Wilshusen, Radecker und Plehn. Auf der Langstrecke, die nur bis zur Altersklasse M45 ausgeschrieben ist, waren Wilshusen und Plehn in der M45 gemeldet, um gemeinsam mit Radecker den Titel in der Teamwertung M40/45 zu erlaufen.

Die starke Team-Performance bedeutete Platz 2 mit der Mannschaft im Gesamteinlauf mit 50 Punkten und den Meistertitel in der M40/45 mit 23 Punkten. Im Einzelnen erreichte Sebastian Radecker Platz 9 (2., M40, in 33:54), Matthias Wilshusen den 17. Platz (4., M45, in 35:39) und Karsten Plehn Platz 24 (9., M45, in 39:09).

