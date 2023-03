Ida Bikker (hier im Hinspiel am Ball) erzielte in Neuss 18 Punkte, konnte das frühe Ausscheiden der Girls Baskets aber nicht abwenden.

Nachwuchs-Bundesliga Aus im Achtelfinale: Girls Baskets enttäuschen in Neuss

Die Saison endete für die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig mit einer herben Enttäuschung. Das Team ist im Achtelfinale der Meisterschafts-Playoffs in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) ausgeschieden. Nachdem die Mannschaft vor einer Woche in Wolfenbüttel 76:72 gegen die TG Neuss Junior Tigers gewonnen hatte, setzte es jetzt im Rückspiel in Neuss eine bittere 57:74 (17:12, 18:20, 11:22, 11:20)-Niederlage.

Die Meisterschaftsträume sind damit ausgeträumt. „Die Enttäuschung ist groß. Die Mädchen hatten sich viel vorgenommen. Besonders frustrierend ist es natürlich für die älteren Jahrgänge, für die es das letzte Jahr in der WNBL war“, erklärte Girls-Baskets-Coach Marcel Neumann.

Schwache Freiwurf- und Dreierquote lässt keinen Erfolg zu

Das Spiel in Neuss sei ein wenig das Spiegelbild zum Hinspiel gewesen. „Da war Neuss gut gestartet und wir haben am Ende gewonnen. Diesmal war es anders herum“, sagte Neumann. Die Tigers hatten hier und da ein wenig das Glück auf ihrer Seite, „haben aber verdient gewonnen, wenn man bedenkt, wie wir geworfen haben“, blickte Neumann auf die teils unterirdischen Quoten. Von der Freiwurflinie trafen die Girls Baskets zum Beispiel nur 11 von 34 Versuchen (32 Prozent, zum Vergleich: Im Hinspiel trafen die „Girls“ 65 Prozent). „Dann ist es natürlich schwierig, ein solches Spiel noch zu gewinnen“, merkte Neumann an. Auch die Dreierquote von 13 Prozent war weit unter den Erwartungen und dem üblichen Schnitt der Girls Baskets. „Das nimmt einem dann nach und nach auch das Selbstvertrauen“, erklärte der Coach.

Und so wurde die Punkteausbeute der Gäste im Laufe der Partie immer weniger, während die Gastgeberinnen einen konstanten Rhythmus fuhren. „Am Ende fehlen uns die Punkte“, sagte Neumann. Gefehlt hat natürlich auch Topscorerin Maira Banko, die verletzt nicht an der Partie teilnehmen konnte. Sie sei eine Spielerin, die in solchen Situationen manchmal im Alleingang das Ruder herumreißen kann.

„Wir sind trotzdem stolz darauf, was die Mädels in dieser Saison erreicht haben. Eine solche Erfahrung gehört in den Playoffs eben auch dazu. Daraus müssen wir jetzt möglichst viel lernen“, sagte Neumann.

Girls Baskets: Mennenga, Krasinskaite 2, Faustmann 5/1 Dreier, Geiger 4, Lingnau 19/14 Rebounds/4 Assists, Bikker 18/3/9 Rebounds, Preston, Busch 9/15 Rebounds/3 Steals, Kordis, Hoffbauer.

