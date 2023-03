Herzöge beleben die Aufstiegshoffnungen

Leon Williams (in Weiß) bestrafte die Tiergarten-Defensive (in Rot, hier im Hinspiel) mit schnellen Punkten in Korbnähe.

Das Thema Aufstieg hatte sich zwischenzeitlich schon fast erledigt für die Basketballer der MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel, jetzt ist es aber wieder brandaktuell. Das liegt daran, dass die Wolfenbütteler in der 2. Regionalliga beim Tiergarten ISC 99 mit 86:79 (17:24, 22:21, 25:15, 20:19) gewonnen haben.

Nach der 72:75-Hinspielniederlage im Dezember haben die Wolfenbütteler damit auch den direkten Vergleich mit der Mannschaft aus Berlin-Moabit für sich entschieden. Im Dreiervergleich mit Tiergarten und Alba Berlin II stehen die Herzöge aber noch hinter dem ISC. Das könnte sich am kommenden Samstag ändern, wenn die Alba-Reserve am Landeshuter Platz gastiert. „Das wird unser wichtigstes Spiel in Sachen Aufstieg“, betonte Herzöge-Trainer Maxim Hoffmann im Vorfeld vor dem letzten Heimspiel der Saison.

Beim Spiel gegen Tiergarten konnten die Gastgeber vor allem in der ersten Halbzeit immer wieder Lücken in der Herzöge-Defensive reißen und gingen mit einer knappen Führung in die Pause. „Ab dem dritten Viertel haben wir so stark verteidigt, dass die nur noch über ihren großen Spieler gegangen sind“, berichtete Hoffmann.

Leon Williams spielt 40 Minuten durch – und liefert ab

Dieses Spiel über den Center bekam den Gastgebern aber auch nicht allzu gut. Der Wolfenbütteler US-Profi Leon Williams hatte einen richtig guten Tag erwischt. „Wenn der gegnerische Center Punkte gemacht hat, hat Leon ihn direkt danach bestraft“, so Hoffmann. Da Oliver Hahn und Leif Jacobsen kurzfristig ausgefallen waren, lastete das Spiel auf Position 5 allein auf Williams’ Schultern. „Er hat 40 Minuten durchgespielt“, berichtete der Coach. Elias Heitmann und Till Jeske saßen zwar auf der Bank, waren aber beide noch nicht wirklich einsatzfähig.

Wolfenbüttels Spielmacher Kai Globig hat in den entscheidenden Momenten immer wieder Verantwortung übernommen, sich im Eins-gegen-eins durchgesetzt und per Korbleger gepunktet. Insgesamt hat vor allem die Startfünf – mit Globig, David Röll, Thorben Uster, Elias Güldenhaupt und Williams – gescort. „Die hatten da auf beiden Seiten unterschiedliche an Holzbretter geschraubte Körbe. Da haben alle ein paar Minuten gebraucht, um sich darauf einzustellen“, schilderte Hoffmann die erschwerenden Bedingungen.

Dementsprechend schwer hatten es neben den Distanzschützen vor allem die Wolfenbütteler Bankspieler, in ihren wenigen Minuten auf dem Parkett ihren Fokus auf die nicht optimale Korbanlage einzustellen und Zählbares zu verbuchen. Immerhin gelang es Jannis Nielandt an seinem 19. Geburtstag einen Dreipunktewurf zu versenken.

Ole Pfannenschmidt sorgte für Entlastung auf dem Flügel. Amin Zine el Abidine überzeugte derweil in der Verteidigung gegen den ISC-Topscorer Ken Hubertus Schröder, den die Wolfenbütteler bei 19 Punkten hielten. „Alle Bankspieler haben ihre Aufgaben erfüllt“, betonte der Trainer.

Nachdem die Gäste mit wenig Fouls durch die ersten drei Viertel gekommen waren, standen sie im vierten Abschnitt schnell bei vier Teamfolus. „Das hat Tiergarten aber nicht mehr ausgenutzt. Die sind kaum noch zum Korb gezogen, weil sie nicht an uns vorbeigekommen sind“, sagte Hoffmann.

MTV/BG: Globig 23/2 Dreier, Güldenhaupt 15, Nielandt 3/1, Pfannenschmidt, Röll 16/1, Uster 8/2, Williams 21/1, Zine el Abidine.

