Sickte/Schandelah bringt den Spitzenreiter zu Fall

Die SG Sickte/Schandelah bleibt in der Handball-Regionsoberliga im Aufstiegsrennen am Drücker. Der Liga-Neuling setzte sich in eigener Halle gegen den Tabellenführer MTV Braunschweig IV mit 31:29 (17:14) durch. Die SG, die noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat, könnte schon bald den Platz an der Sonne von den Löwenstädtern übernehmen.

In der gut besuchten Sickter Sporthalle legten die Hausherren los wie die Feuerwehr – ganz so, als wollten sie den Spitzenreiter überrumpeln. Jeder Wurf ein Treffer – das schien die Sickter Marschroute in der Anfangsphase zu sein. Nach acht Minuten lag das Team von Trainer Matthias Frühauf mit 8:1 vorne.

Doch die Braunschweiger schüttelten sich kurz und nahmen die Herausforderung an. Binnen fünf Minuten verkürzten sie auf 5:8, in der 23. Minute stellten sie beim 10:10 wieder den Gleichstand her. Alles auf Null hieß es fortan für die SG. Die tat sich allerdings schwer, jene Spielkontrolle der Startphase zurückzugewinnen.

Dank der Defensive bleibt das Momentum bei der SG

Die Braunschweiger waren nach dem Sickter Blitzstart früh dazu übergegangen, den anfangs sehr agilen Lucas Mann per Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. „Wir haben danach eine Weile gebraucht, um uns neu zu sortieren“, sagte Sicktes Trainer Frühauf. Dank ihrer starken Defensivarbeit – im Tor glänzte Bernd Osterland, in der Abwehr überragten Jona Frühauf und Fabian Liborius – behielten die Sickter das Momentum nach dem Seitenwechsel auf ihrer Seite.

„Unsere Mentalität war herausragend“, sagte Frühauf. Das habe sich durch das komplette Team gezogen. „Ich konnte jederzeit von der Bank frische Leute bringen, die sich sofort eingefügt haben.“ Vom 19:18 (34.) setzten sich die Sickter über 27:21 (46.) auf 30:23 (52.) ab. Die Vorentscheidung? Nein! „Die Braunschweiger haben gezeigt, dass sie in der Tabelle zu Recht oben stehen“, gab Frühauf zu. „Wir mussten noch einmal gehörig zittern.“ Bis auf 28:30 verkürzten die Gäste, ehe Mika Post die SG 23 Sekunden vor dem Ende mit dem 31. Treffer erlöste und Jubel auf dem Feld sowie auf der Tribüne auslöste.

SG: Isermeyer, Osterland – J. Bosse 12, Schilling, J. Liborius, Mann 9, M. Bosse, Harries 1, Mitja Mallol, Peschmann 2, F.-M. Liborius 1, Post 3, Schnakenbeck 1, J. Frühauf 2.

