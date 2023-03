Germanias A-Jugend punktet gegen den Landesliga-Abstieg

Die A-Jugendfußballer des MTV Wolfenbüttel haben auch ihr drittes Spiel in 2023 gewonnen und bleiben am Tabellenführer der Landesliga dran. Der BV Germania fuhr derweil drei wichtige Punkte für den Klassenerhalt ein. Die C-Junioren von der Schweigerstraße feierten einen Kantersieg gegen Fallersleben.

Landesliga, A-Junioren

Eintracht Northeim – MTV Wolfenbüttel 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Schmiedel (18.), 0:2 Hammer (65.), 1:2 Semedic (67.).

Drittes Spitzenspiel in Folge für den MTV, das dritte, das er positiv für sich gestalten konnte. „Es war ein absolut verdienter Sieg von uns“, sagte Wolfenbüttels Trainer Anthony Pfitzner. „Wir waren über die 90 Minuten die klar dominierende und bessere Mannschaft.“

Das kleine Manko der Wolfenbütteler: Sie betrieben nach Jasper Schmiedels Führungstreffer (18. Minute) bis zur Halbzeitpause Chancenwucher. Es gab Möglichkeiten, den Sack vorzeitig zuzuschnüren. „In diesen Situationen hat uns ein bisschen die Zielstrebigkeit gefehlt“, so Pfitzner.

Nach dem Seitenwechsel machte Northeim zwar mehr Druck nach vorne, „aber wir hatten immer die Coolness und Cleverness, um uns aus den Druckphasen zu befreien“, so Wolfenbüttels Trainer. Einen Konter der Gäste schloss Eric Hammer zum 2:0 ab. Ein, so Pfitzner, „Slapstick-Tor“ führte zu Northeims 1:2-Anschlusstreffer, doch die Wolfenbütteler ließen sich nicht mehr vom Erfolgskurs abbringen.

BV Germania Wolfenbüttel – SSV Vorfelde 3:2 (3:0). Tore: 1:0 Dogan (9.), 2:0 Altunc (21.), 3:0 Lacheiner (24.), 3:1 Untermann (62.), 3:2 Rau (64., Eigentor).

Adam Dogan, Ahmad Altunc und Lennard Lacheiner schossen die Gastgeber zur 3:0-Halbzeitführung. Am Ende mussten die Germanen um ihren Sieg trotzdem noch zittern.

Bezirksliga, A-Junioren

MTV Wolfenbüttel II – TuSpo Petershütte 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Wenig (49.), 1:1 Gries (80.).

Die Gäste standen tief, der MTV war in diesem Kampfspiel tonangebend und kam zu einigen guten Chancen. Doch erst nach der Pause ließ Lukas Wenig die Gastgeber jubeln. „Danach verflachte das Spiel immer mehr und die Gäste legten mehr und mehr eine härtere Gangart zu Tage“, berichtete MTV-Coach Holger Wendt und fügte an: „Leider unterband der Schiedsrichter das teilweise überhaupt nicht.“ Nach einem Eckball trafen die Gäste mit ihrem einzigen Torschuss zum Ausgleich. Der MTV hätte erneut in Führung gehen können, doch der Schuss klatschte an die Latte. „So wurden wir für unseren großen kämpferischen Einsatz leider nicht belohnt“, sagte Wendt.

Landesliga, B-Junioren

BV Germania Wolfenbüttel – SCU SalzGitter 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Özbek (28.), 0:2, 0:3, 0:4 Bock (46., 50., 60.).

Die Germanen um Kapitän Philipp Schindler stecken nach dem 0:4 weiterhin tief im Tabellenkeller fest. Gäste-Torjäger Joey Ben Bock war in der zweiten Halbzeit nicht zu halten, er erzielte einen Hattrick.

MTV Wolfenbüttel – FC Eintracht Northeim 1:5 (0:4). Tore: 0:1 Redecker (8.), 0:2, 0:3 Fedderau (10., 29.), 0:4 Braun (35.), 0:5 Reichler (38.), 1:5 Abou Raya (50.).

Zur Halbzeitpause war das Spiel bereits entschieden. Mohamad Abou Raya erzielte immerhin noch einen Ehrentreffer für die Meesche-Kicker.

Landesliga, C-Junioren

BV Germania Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 10:1 (5:1). Tore: 1:0 Wagner (11.), 2:0 Paldino (13.), 3:0 Wunder (18.), 4:0 Holinka (30.), 5:0 n. gem. (31.), 5:1 Musa (33.), 6:1 Ndure (37.), 7:1 n. gem. (43.), 8:1 Akbulut (53.), 9:1 Paldino (62.), 10:1 Ndure (65.).

Ganz klare Angelegenheit für den souveränen BV Germania gegen überforderte Gäste aus Wolfsburg.

FT Braunschweig – MTV Wolfenbüttel 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Pattberg (7.), 1:1, 2:1, 3:1 Beese (9., 55., 65.).

„Es war eigentlich ein ordentlicher Auftritt meiner Jungs. Uns war klar, dass es auf dem kleinen Kunstrasenplatz ein schnelles Spiel geben wird“, berichtete MTV-Trainer Bert König. Es war ein kämpferisches Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Gastgeber deutlich mehr Standards zugesprochen bekamen, „weil wir viel zu naiv und blauäugig die Zweikämpfe bestreiten“, so König. Alle Gegentore fielen nach Eckbällen, weil der MTV zu weit weg vom Gegenspieler stand. „Unfassbar“, kommentierte König.

Bezirksliga, C-Junioren

MTV Wolfenbüttel II – FC Schwülper 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Derbas (20.), 1:1 (30.), 1:2 (33.), 2:2 Derbas (41./FE).

Nach einem holprigem Start des MTV zirkelte Kayra Kücük einen Freistoß auf Mohammad Baz Derbas, der per Kopf zum 1:0 für die Gastgeber traf. Es folgte die stärkste Phase des MTV, der es verpasste das 2:0 nachzulegen. Durch zwei Standards gingen die Gäste noch vor der Pause in Führung. Anschließend sah MTV-Coach Torsten Rupprecht „einen engagierten Auftritt“ seiner Elf. Oscal Seidel holte einen Elfmeter heraus, den Derbas verwandelte. „Am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden“, so Rupprecht.

