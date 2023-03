Linus Queißer lässt den MTV Wolfenbüttel jubeln

Wolfenbüttels Torjäger Linus Queißer (links, hier im Hinspiel) entschied am Sonntag mit seinem Treffer zum 1:0 das Rückspiel in Vorsfelde für seinen MTV.

Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Landesliga ist seit Sonntagnachmittag wieder ein Stück weit offener. Der MTV Wolfenbüttel fügte Spitzenreiter SSV Vorsfelde mit dem 1:0 (1:0) auf dessen Platz die erste Saisonniederlage zu. Das Tor des Tages gelang Linus Queißer in der 41. Minute. Die Meesche-Kicker verkürzten den Rückstand auf Vorsfelde auf vier Zähler.

In der Anfangsphase tasten sich beide Teams vorsichtig ab

In der ersten Viertelstunde war beiden Mannschaften der Respekt voreinander deutlich anzusehen. Keiner ging auf dem Kunstrasenplatz im Drömlingstadion ins Risiko, Torraumszenen blieben Mangelware, die Spieler beiderseits tasteten den Gegner regelrecht ab.

Für den MTV verzeichnete Joscha Plünnecke den ersten Abschluss (12. Minute). Nach einem Ballgewinn schoss er die Kugel jedoch aus spitzem Winkel über das SSV-Gehäuse. Näher dran an der Führung waren die Platzherren (18.). Nachdem MTV-Schlussmann Direnc Güven per Lupfer überwunden war, kratzte der zurückgeeilte Johannes Patz den Ball noch von der Torlinie.

Der MTV Wolfenbüttel ist erst im Glück und schlägt dann eiskalt zu

Mitte der ersten Hälfte legten beide Teams ihre offensive Zurückhaltung komplett ab. Erst setzte Linus Queißer den Ball nach einer Flanke von Karl Stöver knapp über das Vorsfelder Gehäuse (29.), ehe der Spitzenreiter, der die qualitativ besseren Torabschlüsse besaß, durch Dustin Reich den nächsten Hochkaräter ausließ. Güven parierte den Schuss des Vorsfelders bravourös (33.), nachdem die Wolfenbütteler den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren hatten. Hüben wie drüben war nun etwas los in und vor den Strafräumen. Als Nächster versuchte sich Wolfenbüttels Niklas Kühle – 18 Meter, Linksschuss, links am Tor vorbei (34.).

Glück für den MTV in Minute 40: Die Gastgeber brachten das Kunststück fertig, den Ball aus sechs Metern am Tor vorbeizuschieben. Nur eine Minute später schlug der MTV zu: Jonas Klöppelt legte vor, und in der Mitte stehend vollendete Linus Queißer zur 1:0-Führung für die Meesche-Kicker – das 15. Saisontor des 19-Jährigen.

Rot für MTV-Torwart Güven und SSV-Spieler Zimpfer

Halbzeit 2 begann mit einer Vorsfelder Chance, doch Güven hielt stark (54.). Auf der Gegenseite zwang eine Direktabnahme von Jonas Klöppelt SSV-Keeper Justin Kick zu einer Streckübung (56.). Und plötzlich bekam das Spitzenspiel eine pikante Note: MTV-Keeper Güven, Innenverteidiger Andre Linek und SSV-Angreifer Mohamed Dallali gingen laut MTV-Trainer Deniz Dogan zum Ball. Der Vorsfelder blieb liegen, war kurz bewusstlos. Dallali kam umgehend ins Krankenhaus. Güven sah Rot (63.), Torwarttrainer Felix Brand rückte zwischen die Pfosten. Eine nummerische Überzahl der Gastgeber blieb indes aus: Der Vorsfelder Raphael Zimpfer, erst eine Minute zuvor eingewechselt, schubste Güven und sah für diese Aktion ebenfalls die rote Karte (64.).

„Das war unser Glück“, sagte Dogan. „So blieb die Statik des Spiels unverändert.“ Vorsfelde drängte zwar weiter auf den Ausgleich, doch die zumeist hoch und weit nach vorne geschlagenen Bälle verteidigten die Wolfenbütteler gut vom eigenen Tor weg. Unter dem Strich stand ein 1:0-Sieg, den Dogan als „nicht schön, aber wichtig“ einordnete. „Wichtig ist aber auch, dass es dem Vorsfelder Spieler bald wieder besser geht.“

MTV: Güven – Plünnecke, Halimi, Linek, Patz – Klöppelt (64. Brand), Göwecke, Stöver – Grosonja, Queißer, Kühle (80. Jovanovic).

Tor: 0:1 Queißer (41.).

Rote Karten: Güven (MTV, 63.), Zimpfer (Vorsfelde, 67.)

