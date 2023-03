Vier Spiele, vier Niederlagen für Wolfenbütteler Teams

In der Fußball-Bezirksliga 2 kassierte der TSV Sickte einen herben Dämpfer beim FC Türk Gücü Helmstedt. Ebenfalls klare Auswärtsniederlagen quittierten in Staffel 3 der FC Arminia Adersheim und der SV Fümmelse. Der personell gebeutelte MTV Wolfenbüttel II unterlag daheim dem VfL Salder.

Bezirksliga 2

Türk Gücü Helmstedt – TSV Sickte 7:1 (5:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Kurtoglu (9., 15., 18.), 4:0 Omarkhiel (30.), 5:0 Tozlu (33.), 6:0 k.A. (53.), 7:0 k.A. (70.), 7:1 Schmidt (72.).

Die Sickter standen früh auf verlorenem Posten. Die spielfreudigen Helmstedter hatten die Partie nach 30 Minuten entschieden. Mehr als Schadensbegrenzung war nach dem Seitentausch nicht drin, einzig Philipp Schmidt traf für den TSV.

Bezirksliga 3

Union Salzgitter – Fümmelse 4:2 (1:1). Tore: 1:0 Duwe (19.), 1:1 Tetzel (40.), 2:1, 3:1 Duwe (74., 76.), 3:2 T. Wohlfart (80.), 4:2 Sander (86.).

Die Fümmelser präsentierten sich in Salzgitters Süden in den Zweikämpfen präsenter als noch eine Woche zuvor bei der 1:5-Niederlage in Oker. „Ein Punkt wäre für uns bei Union durchaus drin gewesen“, sagte Fümmelses Trainer Daniel Gustedt. „Leider haben wir uns ein blödes Elfmetertor gefangen, und dann haben wir uns noch individuelle Fehler vor den Gegentreffern geleistet, weil wir schlafmützig waren.“

KSV Vahdet Salzgitter – FC Arminia Adersheim 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Balikci (36.), 2:0 Demir (40.), 3:0 Sankovic (75.).

„Wir waren in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft“, sagte FCA-Coach Garrit Golombek, der von drei Pfostenschüssen sowie drei weiteren, hochkarätigen Torchancen seiner Elf berichtete. Effektiv war dagegen Vahdet: Hüseyin-Ömer Demir demonstrierte nach Standards seine Lufthoheit – schon lag der FCA 0:2 hinten. Auch taktische Umstellungen in Hälfte 2 fruchteten nicht. Stattdessen legte die Salzgitteraner spät das 3:0 nach.

MTV Wolfenbüttel II – VfL Salder 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Marquardt (69./FE), 0:2 Nirwing (86.).

Der MTV II ging personell am Stock. Nur notdürftig bekam Trainer Waldemar Borzecki eine Mannschaft zusammen. Er kündigte Gespräche an: „Ich weiß nicht, ob ich mir das auf Dauer antun werde.“

