Girls Baskets überzeugen im Schlussviertel

Wolfenbüttel. Mit einem 76:72-Heimsieg im Gepäck geht es am kommenden Samstag zum Achtelfinal-Rückspiel der Play-offs in der WNBL nach Neuss.

Lilly Faustmann (am Ball) und die Girls Baskets feierten einen knappen Heimsieg gegen die TG Neuss (in Rot).

Der Heimsieg im Hinspiel des Achtelfinals ist eingetütet, von einer Vorentscheidung kann allerdings nicht gesprochen werden. Die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig haben sich in der ersten Runde der Play-offs um die Meisterschaft in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga in der Sporthalle am Landeshuter Platz gegen die TG Neuss Junior Tigers mit 76:72 (14:13, 18:22, 15:22, 29:15) durchgesetzt.

Ganzfeld-Abwehr der Tigers macht den Girls Baskets zu schaffen

„Wir hatten uns einen etwas deutlicheren Sieg gewünscht“, sagte Girls-Coach Marcel Neumann. Allerdings war Neuss ein starker Gegner, der den Wolfenbüttelerinnen zuvor noch unbekannt war. „Jetzt wissen wir mehr über sie und wissen, woran wir unter der Woche arbeiten müssen“, erklärte Neumann im Hinblick auf das Rückspiel am kommenden Samstag in Nordrhein-Westfalen.

Gegen die Ganzfeld-Abwehr der Junior Tigers hatten sich die Girls zunächst etwas schwer getan. „Das hat uns zu einfachen Fehlern verleitet“, sagte der Coach, dem die insgesamt 24 Ballverluste seiner Mannschaft etwas zu viel waren. „Wir haben gegen die gegnerische Defense manchmal etwas zu zaghaft und zu hektisch agiert“, befand Neumann. Mit einem Wurf beim Ertönen des Halbzeitsignals gingen die Gäste zur Pause mit drei Punkten in Führung, die sie im dritten Viertel noch ausbauten.

72 Gegenpunkte sind einfach zu viel

„Im letzten Viertel haben wir noch mal gezeigt, wozu wir in der Lage sind“, betonte Neumann. Die Girls ließen in der Schlussphase kaum noch gegnerische Punkte zu, trafen das gesamte Viertel über sicher, gewannen den Abschnitt mehr als deutlich und drehten den Rückstand zu einem Sieg um.

Mit Lilly Faustmann, Lena Lingnau, Karla Busch, Ida Bikker und Maira Banko punkteten fünf „Girls“ zweistellig. „In der Offensive haben wir überzeugt, die 72 Gegenpunkte sind aber zu viele“, sagte der Coach, der mit den Girls Baskets ab Montag im gemeinsamen Training den Fokus voll und ganz auf das Rückspiel legen will.

Girls Baskets: Christmann 2, Krasinskaite, Faustmann 14/1 Dreier, Geiger, Lingnau 16/1, Bikker 11/3, Preston, Busch 13, Kordis 2, Banko 18/2.

