Germania Wolfenbüttel unter Zugzwang nach Last-Minute-Schock

Wolfenbüttel. Die Wolfenbütteler treten am Sonntag zum nächsten Abstiegskracher an – zu Gast ist Vahdet Braunschweig.

3:4-Niederlage nach 3:0-Führung: Der Stachel der Enttäuschung saß tief bei Verantwortlichen wie Spielern des Fußball-Landesligisten BV Germania Wolfenbüttel nach Abpfiff des Aufsteiger-Duells gegen den VfL Wahrenholz. Germania-Trainer Habil Turhan skizziert ein düsteres Zukunfts-Szenario: „Wenn man 3:0 führt und noch verliert, dann steigt man am Ende einer Saison ab.“

Hintergrund: Es war nicht das erste Mal, dass die Blau-Gelben quasi in der Schlussminute noch Gegentreffer kassierten und Punkte verloren. In Lehndorf (2:3), gegen Eintracht Braunschweig II (1:2) oder bei Eintracht Northeim (0:1) gab’s in der Hinserie bereits Last-Minute-Niederlagen. Die Folgen des Fehlstarts ins neue Jahr: Die Abstiegsränge rücken näher, der Punkte-Puffer schwindet. Der Druck vor dem Heimspiel gegen den TSC Vahdet Braunschweig (Sonntag, 15 Uhr, MKN-Sportpark) steigt.

Turhan zählt seine Bankspieler an

Den spüren aber auch die Braunschweiger, die einen Platz und einen Punkt hinter dem BVG den letzten Nichtabstiegsrang belegen. Turhan hatte im Dienstag-Training – das erste nach der Enttäuschung am Sonntag – Tacheles geredet. Der Trainer nahm vor allem seine Bankspieler ins Visier. „Ich erwarte einfach viel mehr von Spielern, die irgendwann reinkommen.“ Nicht nur, dass es den Eingewechselten an läuferischem Einsatz mangelte – ihnen unterliefen entscheidende Patzer. Etwa ein unnötiges Foul vor dem Freistoßtor zum 3:3, dann ein hohes Bein in der vierten Minute der Nachspielzeit im eigenen Fünfmeterraum. Dieser indirekte Freistoß der Wahrenholzer führte schließlich zum 4:3-Siegtreffer.

Startelf von Germania Wolfenbüttel hat „alles richtig gemacht“

Was den Germania-Trainer zudem wurmt: Spieler, die nicht in der Startelf stehen, reagieren zunehmend beleidigt. Werden sie eingewechselt, dann zeigen sie laut Turhan keine Trotzreaktion. „Sie bestrafen durch ihr Verhalten nicht mich, sondern die gesamte Mannschaft.“ Turhan wolle sich Einwechslungen künftig sehr viel genauer überlegen. „Ich habe mir vorgenommen, bei meinen Wechseln nicht mehr so schnell zu reagieren.“ Denn: „Unsere Startelf hat gegen Wahrenholz bis zur 3:0-Führung und bis zur 50. Minute alles richtig gemacht.“

Sonntaggast Vahdet sei laut Turhan „ein anderer Gegner als Wahrenholz“. Die Braunschweiger seien ein offensiver ausgelegtes, das Spiel forcierendes Team. „Dieser Stil könnte uns in die Karten spielen“, sagt Turhan, der auf gute Umschaltmomente über seine schnellen Außenbahnspieler setzt. Klar ist, dass der BV Germania unter Zugzwang steht, denn die nächsten Aufgaben werden nicht leichter: Am 11. März geht’s im Stadtderby zum MTV, eine Woche später gastiert der Tabellendritte SVG Göttingen im MKN-Sportpark.

