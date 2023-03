Wolfenbütteler VC empfängt am Heimspieltag Derby-Gegner

Den letzten Heimspieltag dieser Saison haben die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC vor der Brust. Am Samstag (ab 15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Michel Kretschmer erst das Schlusslicht Vallstedt Vechelde Vikings II und dann den Tabellenzweiten USC Braunschweig II in der Sporthalle des Gymnasiums im Schloss. Zwei Derbys stehen also auf dem Programm. „Daher freuen wir uns umso mehr über Zuschauer, zumal die Gäste sicherlich einige mitbringen“, sagt der WVC-Coach.

Wolfenbütteler VC hat den Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach

Die Wolfenbütteler stehen derzeit auf Platz 3 der Tabelle, haben den Klassenerhalt vorzeitig unter Dach und Fach gebracht, Platz 1 anzugreifen ist nicht mehr möglich. Aber ein Ziel hat der WVC noch immer: „Wir wollen alles dafür geben, um am Ende der Saison zu den Top-3 der Liga zu gehören“, sagt WVC-Coach Kretschmer.

Für den ersten Gegner des Tages geht es dagegen noch ums Überleben in der Oberliga. Die Vallstedter Regionalliga-Reserve hat theoretisch noch die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu schaffen. „Ich erwarte einen starken Gegner, der uns mit hoher Abschlaghöhe unter Druck setzen wird“, sagt Kretschmer im Vorfeld und ergänzt: „Wir werden Vallstedt nicht unterschätzen und beide Gegner ernst nehmen.“

Auch von den Braunschweigern erwartet er, dass sie dem WVC von der Körpergröße und Abschlaghöhe überlegen sein werden. „Wir haben uns entsprechend vorbereitet, haben an unser Abwehr und Annahme gearbeitet. Zuletzt hatten wir Schwierigkeiten, unser schnelles, variantenreiches Spiel umzusetzen, weil uns die Basis dafür fehlte“, erklärt Kretschmer. Das soll im Heimspiel jetzt also besser laufen. Die Wolfenbütteler hatten zwei Wochen Zeit, im Training an diesen Schwachstellen zu feilen.

Lukas Ahrenbeck steht vor seinem Saisondebüt

Die Spielerdecke habe sich in der Zwischenzeit allerdings nicht unbedingt verbessert, sagt Kretschmer. Außenangreifer Luca Rühland wird den Wolfenbüttelern weiter fehlen. Dafür rutscht Lukas Ahrenbeck zurück in den Kader. Für den Langzeitverletzten, der inzwischen seit einigen Wochen wieder mittrainiert, könnte also das Saisondebüt anstehen. „Zumindest in einem Spiel könnte er zum Einsatz kommen. Das würde uns schon weiterhelfen“, so Kretschmer.

Philipp Bix ist zwar einsatzbereit, steht aber derzeit studienbedingt kaum im Training. Tobias Rößler hatte sich zwar im letzten Spiel verletzt, steht aber zur Verfügung. „Er hat gut trainieren können“, sagt der WVC-Trainer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de