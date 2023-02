Weddels Buka und Rudel brillieren gegen den Tabellenzweiten

Schon das zweite Remis in Folge ist den Tischtennis-Frauen des VfR Weddel in der Oberliga gelungen. Das 5:5 im Heimspiel gegen den SV Emmerke stellte dabei eine Überraschung dar, denn die Gäste aus dem Kreis Hildesheim hegen Aufstiegsambitionen, während die Weddelerinnen weiterhin hoffen, die Abstiegszone verlassen zu können.

Auf Ekaterina Buka kann sich der VfR Weddel weiter verlassen

„Wir haben eine wirklich starke Leistung gezeigt und hatten den Tabellenzweiten am Rande einer Niederlage“, freute sich VfR-Trainer Hans-Peter Schlüter. Ein Sieg ist zwar nicht herausgesprungen, aber mit den beiden Unentschieden in Folge trennen Weddel und den TSV Watenbüttel II auf dem Relegationsplatz derzeit nur noch drei Punkte.

Gegen Emmerke konnte sich der VfR erneut auf Ekaterina Buka verlassen. Sie räumte die Topleute des Gegners – das 13-jährige Riesentalent Lisanne Tschimpke und Jana Schrieber, die mit ihrem schnellen Rückhand-Topspins stets gefährlich war – in den Einzeln jeweils in vier Sätzen aus dem Weg. Gegen Schrieber hat Buka oft selbst ihr Heil im Angriff gesucht – und das mit Erfolg. Zuvor hatte sie sich bereits an der Seite von Linda Rudel klar in drei Sätzen im Doppel durchgesetzt.

Linda Rudel behalt im Einzel die Nerven und sichert das Unentschieden

Linda Rudel steuerte auch die weiteren beiden Punkte für das Unentschieden bei. Dabei setzte sie sich erst im Entscheidungssatz gegen Hanna Stolzenberg durch, nachdem sie die Sätze 3 und 4 mehr als deutlich verloren hatte. „Für den letzten Satz hat sie sich noch mal aufgerafft und war höchst konzentriert“, sagte Schlüter. Ihr erstes Einzel hatte Rudel dagegen klar mit 3:0 für sich entschieden. „Linda und Ekaterina waren beide richtig stark“, betonte der Weddeler Trainer.

Keine Punkte konnte indes Weddels Nummer 2, Miriam Dederding, beisteuern. Sie ließ sich von Tschimpkes Selbstmotivationsschreien aus der Ruhe bringen, berichtete Schlüter. Im Einzel gegen Schrieber lag Dederding sogar 2:1 vorne, musste aber gegen die starke Gegnerin noch eine Fünfsatzniederlage quittieren. „Das hätte auch anders herum ausgehen können“, ist sich der VfR-Teamchef sicher.

Während Emmerke ohne die etatmäßige Nummer 3, Julia Schrieber, antrat, fehlt den Weddelerinnen weiterhin ihre Nummer 3, Melanie Mosterdijk, verletzt. Ersatzfrau Lilli Siedentop war weitestgehend chancenlos.

