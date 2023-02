Herzöge geben Führung aus der Hand

Wolfenbüttel. Die Regionalliga-Basketballer der MTV/BG Wolfenbütteler verlieren beim TuS Lichterfeld in einer spannenden Schlussphase mit 94:97.

Seine super Leistung reichte nicht zum Auswärtssieg: David Röll (rechts) und die Herzöge verlieren in Lichterfelde in der Schlussminute.

Die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel mussten einen weiteren – vielleicht schon den finalen – Rückschlag im Kampf um die Spitzenposition der 2. Basketball-Regionalliga einstecken. Vom TuS Lichterfelde reisten die Wolfenbütteler mit einer knappen und vermeidbaren 94:97 (23:23, 24:20, 28:29, 19:25)-Niederlage im Gepäck ab. Den durchaus möglichen Sieg haben die Herzöge erst in der letzten Spielminute aus den Händen gegeben.

Wie schon im Hinspiel trafen die Berliner sehr gut aus der Distanz und verbuchten über die gesamte Begegnung 14 erfolgreiche Dreipunkt-Würfe. „Anders als im Hinspiel konnten wir sie diesmal nicht abschütteln, sie sind immer weiter dran geblieben“, berichtete Herzöge-Coach Maxim Hoffmann.

Güldenhaupts Fehlen macht sich bemerkbar

In der engen Partie hatten die Wolfenbütteler einen kleinen Vorsprung erspielt. „Kai und David waren überragend“, sagte Hoffmann über sein Guard-Duo Kai Globig (22 Punkte) und David Röll (34) und ergänzte: „Aber auch TuSLI hatte gute Guards.“ Bei den Gästen aus der Lessingstadt machte sich derweil das Fehlen von Kapitän Elias Güldenhaupt bemerkbar. „Mit ihm fehlte uns etwas Erfahrung und hin und wieder ein entscheidender Impuls“, sagte der Herzöge-Coach.

Dennoch führten die Gäste im vierten Viertel noch 45 Sekunden vor der Schlusssirene. „Wir haben es aber nicht mehr geschafft, Punkte zu machen. Die Chancen waren da, auch um deren Punkte zu verhindern“, ärgerte sich Hoffmann. Noch 15 Sekunden vor dem Ende stand es 94:94 – und die Wolfenbütteler waren im Ballbesitz.

„Niederlage nehme ich somit auch auf meine Kappe“

„Doch wir schließen zu früh ab und treffen nicht“, sagte der Coach. Stattdessen schickten die Herzöge die Gastgeber an die Freiwurflinie, haben im Anschluss erneut Ballbesitz, und foulten nach einem weiteren schnellen Ballverlust. Somit stand die Niederlage mit den meisten gegnerischen Punkten in dieser Saison zu Buche. „Wir wollten in der Schlussphase den Gegner mit Wechseln aus dem Rhythmus bringen. Es hat aber eher uns aus dem Rhythmus gebracht. Die Niederlage nehme ich somit auch auf meine Kappe“, erklärte Hoffmann.

Allerdings hätten die Gäste schon vorher die Führung ausbauen können, haben aber nicht ihr bestes Spiel gezeigt. „Es hat uns an Lockerheit gefehlt“, befand der Coach. Nach den Heim-Niederlagen gegen Stahnsdorf und Tiergarten im Dezember war der Aufstiegszug für die Wolfenbütteler eigentlich schon abgefahren. Doch seitdem hatten sie sich wieder in Schlagdistanz gebracht. „Die Aussicht darauf, mit einem Sieg in Lichterfelde im Anschluss vier Endspiele zu haben, hat uns anscheinende die Lockerheit genommen“, konstatierte der Herzöge-Coach.

Die Lockerheit soll zurückkehren

Auf Spitzenreiter Tiergarten sind es jetzt vier Spieltage vor Saisonende zwei Siege Rückstand für die Wolfenbütteler, die daher ihre kurzfristigen Ziele etwas kleiner stecken. „Wir wollen die Lockerheit wieder zurückgewinnen und möglichst viel Spaß am Basketball haben, vor allem in unseren Heimspielen“, kündigte Coach Hoffmann an.

Herzöge: Globig 22/2 Dreier, Hahn 3, Jacobsen 6, Nielandt, Pfannenschmidt, Röll 34/5, Lennart Römer, Linus Römer 4, Uster 19/2, Williams 6, Zine el Abidine.

