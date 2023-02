Wieder ohne ein Gegentor: Lupo besteht bei Arminia

Wolfsburg. Es ist der Treffer von Can Degirmenci, der die Wolfsburger in der Landeshauptstadt jubeln lässt. Keeper Sauß hält den Sieg in Durchgang 2 fest.

Can Degirmenci (am Ball) ließ Lupo Martini in Hannover mit seinem frühen Treffer jubeln. Die Wolfsburger feierten im dritten Spiel des Jahres den dritten Sieg.

Das dritte Spiel des Jahres – der dritte Sieg! Die Oberliga-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg haben auch die Hürde Arminia Hannover gemeistert. Mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg untermauerten die Kreuzheider am Bischofsholer Damm die Tabellenführung und durften sich dabei einmal mehr auf ihre Defensivstärke verlassen. Es war bereits der neunte Zu-null-Sieg in dieser Saison.

„Beide Mannschaften haben auf einem schwierigen Platz versucht, Fußball zu spielen“, konstatierte Lupo-Coach Giampiero Buonocore, dessen Elf besser ins Spiel fand – und nach drei Minuten durch Junior Ebot-Etchi die erste Großchance zur Führung ausließ. Der Linksverteidiger tauchte frei am zweiten Pfosten auf, setzte das Leder aber knapp neben den Kasten.

Arminia wird besser – Sauß ist nicht zu überwinden

Nach rund einer Viertelstunde jubelten die Gäste dann aber doch über das 1:0. Can Degirmenci fing einen Abschlag des Torwarts in die Mitte ab, die Lupo bewusst verdichtet hatte. Der Rechtsaußen überlupfte Arminias Schlussmann Dominik Grimpe gekonnt zur Führung. „Danach waren wir am Drücker und hätten den zweiten Treffer nachlegen können“, meinte Buonocore. Erst in den letzten zehn Minuten vor der Pause kamen die Hausherren dann auf und auch zu Ausgleichsmöglichkeiten.

Im zweiten Spielabschnitt blieb es ein ausgeglichenes Duell mit einer Gleichzahl an Chancen auf beiden Seiten. Die eingewechselten Rocco Tuccio und Maurizio Grimaldi hätten für Lupo für klare Verhältnisse sorgen können. Auf der anderen Seite rettete Gästekeeper Marius Sauß gleich zweimal glänzend und hielt den Sieg so fest. „Das Spiel hätte auch unentschieden enden können“, räumte Buonocore ein.

Ein Sonderlob hatte Lupos Trainer für Youngster Justin Cimino parat, der seine Startelf-Premiere feierte – und das auf der ungewohnten Sechser-Position. „Justin hat seine Aufgabe sehr gut gemacht, war laufstark und präsent in den Zweikämpfen. Und in der zweiten Halbzeit hat er auch eine Chance von Can Degirmenci sehr gut vorbereitet“, betonte „Giampi“ Buonocore.

Lupo: Sauß – Erdmann, Dubiel, Schlothauer, Ebot-Etchi – Tortora – Safronow (90.+2 Jungk), Cimino (73. Tuccio) – Degirmenci (73. Grimaldi), Hallmann (86. de Gaetani), Rizzo (83. Salifou).

Tor: 0:1 Degirmenci (16.).

