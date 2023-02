Weddel durchbricht die Niederlagen-Serie

Weddel. Die VfR-Frauen schrammen beim Remis in Gümmer sogar knapp am Sieg vorbei. Die Formkurve zeigt trotz Personalsorgen nach oben.

Ekaterina Buka wahrt ihre weiße Weste in der Oberliga, steht jetzt bei 6:0 in den Einzeln und 3:0 in den Doppeln.

Nach neun Niederlagen in Folge ist dem VfR Weddel jetzt immerhin ein Remis in der Tischtennis-Oberliga der Frauen gelungen. Mit dem 5:5 beim TuS Gümmer konnten die Weddelerinnen allerdings ihren Abstand auf den angestrebten Relegationsplatz nicht verkürzen, den weiterhin der Gastgeber belegt. „Wir freuen uns über den Punktgewinn, schließlich konnten wir wieder nur mit drei Stammspielerinnen antreten“, sagte VfR-Trainer Hans-Peter Schlüter.

Drei Punkte für den VfR Weddel: Auf Ekaterina Buka ist wieder verlass

Erneut ging in Gümmer die Weddeler Rechnung auf, dass Spitzenspielerin Ekaterina Buka drei Siege eintütet. Dies gelang ihr an der Seite von Linda Rudel im Doppel – wenn auch nur sehr knapp in fünf Sätzen – und in beiden Einzeln, die sie äußerst souverän jeweils in drei völlig ungefährdeten Sätzen nach Hause brachte.

Miriam Dederding hatte zusammen mit Kerstin Hein (Nummer 4 der Weddeler Bezirksliga-Mannschaft) immerhin einen Satz im Doppel gewonnen. „Die beiden haben gut miteinander harmoniert“, befand Schlüter. Gegen Gümmers Spitzenspielerin lieferte Dederding ein gutes Spiel ab und sicherte dem VfR den nächsten Punkt. „Sie hat sehr clever agiert“, sagte Schlüter.

Auch Linda Rudel gewann ihr erstes Einzel im unteren Paarkreuz. Zusammen mit Bukas Einzelsiegen stand es da bereits 5:2 für die Gäste aus Weddel. „Da sah es schon so aus, als wäre der Sieg möglich. Wir waren schon euphorisch“, berichtete der Weddeler Teamchef.

Dederding und Rudel siegen gegen stärkere und verlieren gegen schwächere Gegner

Doch Julia Brandt setzte sich knapp in fünf Sätzen gegen Dederding durch und Rudel hatte einen schweren Stand gegen das Konterspiel von Svenja Kruse. „Damit haben Linda und Miriam jeweils gegen die von den Punkten her stärkeren Gegner gewonnen und gegen die schwächeren verloren“, merkte Schlüter an. Ersatzfrau Hein konnte das Ruder auch nicht mehr herumreißen.

Die geplante Weddeler Aufholjagd ist damit immer noch nicht so richtig in Schwung gekommen. „Ich sehe aber eindeutige Fortschritte“, sagte Schlüter und verwies auch auf die Ergebnisse der Rückrunde, in der Weddel erst 3:7, dann 4:6 verlor und jetzt eben 5:5 spielte. „Mit Emmerke wartet allerdings als nächstes eine ganz schwere Aufgabe auf uns“, sagte der Weddeler Coach.

Ergebnisse

Brandt/Donges – Buka/Rudel 11:5, 8:11, 9:11, 11:9, 8:11

Heyde/Kruse – Dederding/Mein 14:12, 11:8, 9:11, 11:7

Annina Heyde – Miriam Dederding12:14, 11:13, 13:11, 9:11

Julia Brandt – Ekaterina Buka7:11, 4:11, 2:11

Svenja Kruse – Kerstin Mein 11:7, 11:5, 11:3

Anke Donges – Linda Rudel 12:10, 6:11, 11:13, 7:11

Annina Heyde – Ekaterina Buka8:11, 7:11, 4:11

Julia Brandt – Miriam Dederding 11:4, 7:11, 11:7, 15:17, 11:7

Svenja Kruse – Linda Rudel 11:1, 6:11, 11:8, 11:4

Anke Donges – Kerstin Mein 11:3, 11:3, 11:5

