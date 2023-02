BV Germania setzt die Generalprobe in den Sand

In einem kurzfristig anberaumten Testspiel kassierte Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel im heimischen Meesche-Sportpark gegen den Hannoveraner Landesligisten 1. FC Wunstorf eine 2:4-Niederlage. Der Liga-Auftakt der Germanen beim SSV Nörten-Hardenberg war wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Nörten ausgefallen.

In einem kreisinternen Duell trennten sich Nordharzligist FSV Fuhsetal und Bezirksligist Fümmelse 3:3.

BV Germania Wolfenbüttel – 1. FC Wunstorf 2:4 (0:2). Tore: 0:1 Degner (13.), 0:2 Polvalii (21.), 0:3 Singin (60.), 1:3 Bräunig (62., Foulelfmeter), 1:4 Tiryaki (82.), 2:4 M. Feder (85.).

Einen wichtigen Zweck hat die Testbegegnung gegen Wunstorf erfüllt: Die Wolfenbütteler bleiben vor ihren beiden anstehenden Heimspielen gegen den VfL Wahrenholz und den TSC Vahdet Braunschweig – in beiden Partien werden für die beteiligten Teams wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt verteilt – im Rhythmus. Nachdem bereits am Donnerstag die Absage des geplanten Punktspiel-Auftakts beim SSV Nörten-Hardenberg eingetrudelt war, hatte Germania-Coach Habil Turhan die Telefondrähte glühen lassen, um kurzfristig einen Testspielgegner zu verpflichten. „Ich habe bis nach Sachsen-Anhalt telefoniert“, sagte Turhan. In entgegengesetzter Himmelsrichtung in Wunstorf hatte er schließlich Erfolg.

Nach der Generalprobe zeigte sich Turhan indes enttäuscht von Auftritt seiner Mannschaft, die sich vor allem in den Zweikämpfen zu selten zu behaupten wusste. „So können wir in den Punktspielen definitiv nicht bestehen“, so Turhan. „Da muss von uns mehr kommen.“

Dass einige Korsettstangen verletzungsbedingt vorsorglich geschont wurden, ließ der BVG-Trainer nicht als Entschuldigung gelten. „Wunstorf hat uns gezeigt, wo wir Rückstände haben“, sagte Turhan. „Wir haben nicht kompakt genug gestanden, haben Räume nicht verdichtet. Das müssen wir ändern.“

FSV Fuhsetal – SV Fümmelse 3:3 (1:0). Tore: 1:0 Kaschner (40.), 2:0 Freckmann (49.), 2:1, 2:2 Tetzel (62., 74.), 3:2 Cruoglio (77.), 3:3 Tetzel (79.).

Nordharzligist Fuhsetal bereitete den klassenhöheren Fümmelsern auf dem Kunstrasenplatz in Leben-stedt arge Probleme. „Fuhsetal hat uns früh angelaufen, damit kamen wir in der ersten Halbzeit nicht zurecht“, sagte SVF-Co-Trainer Mehmet Elbir. Erst nach einer Stunde Spielzeit hielt der Bezirksligist beherzter dagegen. Dreifach-Torschütze Marvin Tetzel rettete den Fümmelsern schließlich das laut Elbir „gerechte Unentschieden“.

Weitere Testspiele (ab Bezirk)

TSG Bad Harzburg – MTV Salzdahlum (Di., 19.15 Uhr.), FC Arminia Adersheim – SV Kissenbrück (Mi., 19 Uhr)

