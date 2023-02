Girls Baskets erfüllen ihre Pflichtaufgabe in Halle

Die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig haben die reguläre Spielzeit in der Weiblichen

Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) mit einem Auswärtssieg in Halle beendet. Mit dem 71:53 (20:13, 20:11, 21:115, 10:14) gegen die Mitteldeutsche Basketball-Akademie bleibt das Girls-Team auf Rang 3 der Tabelle. Damit steht fest: Die Talente-Auswahl aus Wolfenbüttel und Umgebung empfängt am 5. März zum Achtelfinal-Hinspiel den Zweiten der Nordweststaffel – die TG Neuss – in der Halle am Landeshuter Platz.

Gegen die MBA konnte die Mannschaft von Trainer Marcel Neumann auf Maira Banko, deren Einsatz fraglich war, setzen. Auch Lilly Faustmann bekam nach einer Verletzungspause ihre ersten Minuten. Dafür mussten die Girls auf die Aufbauspielerin Helen Leimeter verzichten, die sich kurzfristig verletzt hatte. „Defensiv hat uns diesmal die Spannung gefehlt, vielleicht weil es nur noch um die goldene Ananas ging“, sagte Neumann zum Auftritt seiner Girls, die auch bei einer Niederlage auf Platz 3 geblieben wären.

Girls Basket mit starker Dreierquote

Offensiv mussten die Gäste fast das gesamte Spiel über gegen eine Zonenverteidigung agieren. „Das war eklig. Da waren wir von unserem Wurfglück abhängig“, erklärte der Trainer. Insbesondere Banko (42-prozentige Dreierquote) und Ida Bikker (40 Prozent) hatten aber einen guten Tag erwischt, was die Distanzwürfe anging.

„Wir haben uns mit unserer individuellen Klasse durchgesetzt. Mitte des ersten Viertels war klar, dass wir das gewinnen werden. Es war kein schöner Sieg, aber man muss auch solche Spiele erstmal gewinnen“, sagte Neumann.

Girls: Christmann 2, Skirde, Krasinskaite 5/1 Dreier, Faustmann 2, Bikker 14/4, Capell 2, Preston 8/1, Busch 6, Kordis, Banko 32/8, Hoffbauer.

lüp

