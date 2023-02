Nach Blitzstart gewinnt der MTV 3:1

Hadi-Abou Raya (links) nutzte gleich in der 2. Minute seine Chance und brachte den MTV in Fühurng.

Dem MTV Wolfenbüttel ist der Pflichtspielstart in der Fußball-Landesliga nach der Winterpause gelungen. Nach einer scheinbar komfortablen 2:0-Halbzeitführung gegen Eintracht Northeim, mussten die Meesche- Kicker nach einem Gegentreffer in der zweiten Halbzeit etwas zittern. Schlussendlich stand aber ein verdienter 3:1-Heimsieg zu buche.

Abou-Raya sorgt für frühe Führung

Die Hausherren legten auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark vor 155 Zuschauern einen Blitzstart hin. Einen langen Pass hatte die Northeimer Abwehr bereits abgefangen, doch Hadi Abou-Raya erkämpfte sich den Ball, lief alleine auf den Gäste-Torwart zu und vollendete zum 1:0 (2. Minute). Es sollte lange Zeit die einzige Großchance im Spiel bleiben. Die Northeimer fanden langsam in die Partie und erspielten sich auch Chancen – Hochkaräter waren aber nicht dabei. Ähnlich erging es den Meesche-Kickern, die sich zunächst nichts zwingendes mehr erspielten.

Der MTV ließ in der Vorwärtsbewegung oft die letzte Präzision vermissen. Bezeichnend dafür waren die letzten fünf Minuten der ersten Hälfte. Zunächst lief Abou-Raya von rechts aufs Tor zu, er konnte schießen oder auf den frei stehenden Linus Queißer querlegen, sein Pass war aber eher ein Kompromiss beider Varianten und kein Problem für den Northeimer Keeper.

Queißer erhöhte kurz vor der Pause

Kurz danach spielte Johannes Patz zu Nils Göwecke in den Strafraum, dessen Pass zu Niklas Kühle geriet viel zu scharf und landete im Aus. In dieser Drangphase hätten die Hausherren ihre Führung schon ausbauen können. Das gelang den Wolfenbüttelern immerhin mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs. Diesmal bediente Göwecke den in der Mitte frei stehenden Kühle mustergültig. Sein strammer Schuss prallte von der Unterseite der Latte hinter dem Rücken des Torwarts auf die Torlinie. Queißer schaltete am schnellsten und staubte zum 2:0 ab. „Wir hätten in der ersten Halbzeit schon ein Tor mehr schießen müssen“, bilanzierte MTV-Trainer Deniz Dogan.

Nach der Halbzeitpause mussten die Hausherren zudem auf Quießer verzichten. „Er hatte nach einem Zusammenprall über Symptome geklagt. Wir wollten auf Nummer sicher gehen“, berichtete Dogan. Ohne ihren Torjäger ging dem MTV etwas die Gefahr vor dem gegnerischen Kasten verloren. Die Gäste hatten zudem in den ersten Hälfte des zweiten Abschnitts ihre stärkste Phase. Mittendrin traf der Northeimer Marc Gunert bei einem Fernschuss erst einen Mitspieler. Der Abpraller landete erneut vor seinen Füßen und er traf per Flachschuss zum 1:2. „Da haben wir 20 Minuten lang ziemlich fahrig agiert und sind nervös geworden“, konstatierte Dogan.

3:1 – MTV macht alles klar

Doch der MTV fing sich wieder und übernahm die Kontrolle. Niklas Kühle hatte in der 76. Minute den entscheidenden Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Northeims Keeper Tim Tautermann. Keine zwei Minuten später war der Sieg in trockenen Tüchern. Patz setzte sich schnellen Fußes über links durch, legte quer auf Kühle, der zum 3:1 vollstreckte. „Northeim war richtig gut, unser Sieg ist aber auch aufgrund der zahlreichen Chancen verdient“, sagte Dogan.

MTV: Güven – Patz, Halimi, Diane, Linek – Göwecke, Suckel, Plünnecke (68. Heidebroek) – Kühle (90.+4 Krömer), Queißer (46. Klöppelt), Abou-Raya (82. Bauer).

Tore: 1:0 Abou-Raya (2.), 2:0 Queißer (45.+2), 2:1 Grunert (53.), 3:1 Kühle (78.).

