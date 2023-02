Lupo Martini Wolfsburg reist zum Aufsteiger nach Ahlerstedt

Lupos Torjäger Timon Hallmann (2. v. r.) hat sich krankgemeldet. Sein Einsatz am Sonntag wackelt. Dennis Dubiel (v.) wird in Ahlerstedt dabei sein.

Drei Punkte Vorsprung hat Lupo Martini Wolfsburg wieder an der Tabellenspitze der Fußball-Oberliga. Die Konkurrenz schwächelte am vergangenen Spieltag überraschend. Und auch an diesem Spieltag könnte Lupo wieder der große Gewinner werden.

Lupo Martini Wolfsburg reist als Favorit an

Die Kreuzheider fahren am Sonntag (14 Uhr) als klarer Favorit zum SV Ahlerstedt/Ottendorf, während sich die Verfolger zum Teil gegenseitig die Punkte wegnehmen werden. Der Tabellendritte Oldenburg muss beim Sechsten TuS Bersenbrück ran und Lupos ärgster Verfolger Spelle-Venhaus beim starken SV Ramlingen-Ehlershausen, der am Sonntag schon gegen den Heeslinger SC (4.) gezeigt hat, dass er für Spitzenteams zum Stolperstein werden kann.

Michele Rizzi übernahm diese Woche die Verantwortung fürs Training

Lupos Trainer Giampiero Buonocore überließ seinem Co-Trainer und dem designierten Chef-Trainer der Kreuzheider, Michele Rizzi, unter der Woche die Trainingsarbeit. „Er hat mein vollstes Vertrauen und hat sich das einfach verdient!“, erklärt Buonocore. Rizzi wird also nach und nach an seine neue Rolle, die er ab dem 1. Juli einnehmen wird, herangeführt. Buonocore und sein Nachfolger sprechen sich freilich ab, welche Inhalte trainiert werden. Die Leitung aber übernimmt der ehemalige Drittliga-Kicker Rizzi, der bei Lupo auch jetzt schon unter anderem für die Gegner-Analyse zuständig ist.

Die „Nordlichter“ treten in der Regel in einem 4-4-2 auf und suchen oft den direkten Weg zum gegnerischen Tor. „Sie spielen viele Flanken von Außen, darauf müssen wir uns einstellen“, meint Coach Buonocore über den „Aufsteiger, der anfangs ein paar Probleme hatte, jetzt aber in der Oberliga angekommen ist.“

Grund zu Veränderungen hätte Buonocore am Sonntag eigentlich keine. Die Elf, die zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Celle angefangen hat, hat es richtig gut gemacht. Doch leider muss Buonocore berichten, dass sich mit Timon Hallmann und Rocco Tuccio zwei Spieler der siegreichen Startelf krankgemeldet haben. Es ist noch offen, ob sie am Sonntag beim Tabellen-13. in Ahlerstedt auflaufen können. Es wird ein Wettrennen gegen die Zeit...

