Germania Wolfenbüttel verliert letzten Test vor dem Re-Start

Der BV Germania um Julian Bräunig (am Ball) trat am Sonntag zu einem kurzfristig vereinbarten Test in Lamme an.

Nachdem es tagelang so aussah, dass es nichts mehr wird mit der Generalprobe vor dem Liga-Re-Start am kommenden Sonntag beim SSV Nörten-Hardenberg, hat Fußball-Landesligist Germania Wolfenbüttel am Sonntag doch noch einen Testspielgegner gefunden. Das Team von Trainer Habil Turhan trat beim Bezirksligisten TSV Germania Lamme an und kassierte dort eine 3:4 (3:2)-Niederlage.

Jörn Winkler im Doppelpack

Auf dem Lammer Kunstrasen-Geläuf erwischten die Wolfenbütteler einen Blitzstart. Zweimal war Jörn Winkler nach Standards zur Stelle, zweimal klingelte es früh im Kasten der Lammer. Der „Lange“ traf in der 4. Minute im Anschluss an einen Freistoß sowie in der 11. Minute nach einem Eckball, als er im Fünfmeterraum frei zum Kopfball kam.

Der Bezirksligist schüttelte sich kurz und schaltete den Vorwärtsgang ein. Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Ben Luis Adam den fälligen Strafstoß zum 1:2 (14.). Erneut nur drei Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt. Lammes Keeper Dennis Glatz ließ nach vorne abprallen, Fisnik Kajolli staubte zum 3:1 ab (17.). Justin-Cedric Speck hatte gar das 4:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch. Doch auch die Gastgeber hielten sich offensiv kaum zurück. Mehrfach näherten sie sich dem Tor der Wolfenbütteler gefährlich an, doch nur Adam gelang es, BVG-Keeper Lukas Brettschneider zu überwinden – das 2:3 (36.).

Nach der Pause werden bei Germania Wolfenbüttel die Beine schwer

In Halbzeit 2 reichte der BV Germania nicht mehr an sein Niveau der ersten Hälfte heran. „Wir hatten am Samstag eine Teamfeier“, sagte Trainer Habil Turhan. „Kopf und Beine waren bei dem ein oder anderen Spieler müde.“ Lamme dagegen wirkte frisch und hungrig, schlug durch Grazian-Dennis Borucki und erneut Adam zum 4:3-Sieg zurück. Turhan: „Für uns gab’s in dem Spiel noch ein paar Warnsignale. Das war wichtig vor dem Nörten-Spiel.“

Tore: 0:1, 0:2 Winkler (4., 11.), 1:2 Adam (14., Handelfmeter), 1:3 Kajolli (17.), 2:3 Adam (36.), 3:3 Borucki (67.), 4:3 Adam (84.).

