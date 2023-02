Elm-Handballer kämpfen gegen den Auswärtsfluch an

Schöppenstedt. Die HG Elm will in der Landesliga erstmals in fremder Halle punkten – Sonntag geht’s zur HSG Plesse-Hardenberg II.

Auswärtsauftritte des Handball-Landesligisten HG Elm waren im bisherigen Saisonverlauf alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Siebenmal trat die HG bislang in fremden Hallen an, siebenmal kassierte sie teils deftige Abfuhren. Nach der ersten Heimniederlage in dieser Spielzeit vor vier Tagen gegen den Spitzenreiter der Staffel Süd, Sportfreunde Söhre II (24:28), orientiert sich die Handballgemeinschaft aus Schöppenstedt und Schöningen in der Tabelle vorerst nach unten.

HG Elm reist zu heimstarken Gegner

Am Sonntag (14.45 Uhr) steht in Bovenden bei der HSG Plesse-Hardenberg II die nächste Auswärtsaufgabe auf dem Programm. Die Reserve des Oberligisten gilt als heimstark, aus 7 Spielen sprangen bislang 5 Siege und 2 Remis heraus. Nach 6 Siegen in Folge seit Mitte November kassierte die HSG vor Wochenfrist mit dem 20:23 beim MTV Rosdorf mal wieder eine Niederlage.

Dennoch sieht Elm-Trainer Andreas Simon sein Team nicht unbedingt in der Favoritenrolle. „Zu Hause tritt Plesse immer mit voll besetzter Kapelle an. Da wird es schwer, erfolgreich zu bestehen.“

Apropos „volle Kapelle“: Die steht auch Simon wieder zur Verfügung. Gegen Söhre II hatte der HG-Trainer aus personeller Sicht erstmals seit Monaten wieder die Qual der Wahl. Und sofort war ein ganz anderer Zug, ein höheres Tempo im Spiel der HG. Selbst der Spitzenreiter hatte ordentlich zu knabbern, ehe der sich mit Routine gegen die zunehmend fehlerhaft und undiszipliniert auftretenden Elm-Spieler (leichte Ballverluste, drei Zeitstrafen wegen Meckerns) durchsetzte.

Personalsorgen bei der HG Elm für die Position zwischen den Pfosten

Lediglich auf einer Position hat Simon für die anstehende Plesse-Partie Besetzungssorgen: Im Tor fehlen beide Stammkräfte. Florian Meyer, der sein Team gegen Söhre vor allem in Halbzeit 1 mit zahlreichen Paraden in der Spur hielt, fehlt aus privaten Gründen. Auch auf Dennis Rokitta (Flitterwochen) muss die HG weiter verzichten. Simon plant für die Position zwischen den Pfosten nun mit Dario Meske, Keeper des Regionsoberliga-Teams der HG, sowie mit A-Jugend-Torhüter Arno Höcherl. Beide sind im Saisonverlauf bereits hier und da eingesprungen.

Etwas Sorge bereitet HG-Coach Simon zudem das am Abend vor dem Spiel stattfindende Faschingsvergnügen in der Schöppenstedter Eulenspiegelhalle, in dessen Organisation und Durchführung auch Spieler seiner Mannschaft eingebunden sind. „Ich befürchte, dass der ein oder andere Spieler am Sonntag nicht richtig ausgeschlafen sein wird.“

