Edler, Trapp und vom Endt sichern sich Titel

Drei Titel, mehrere Silber- und Bronzemedaillen – die Bilanz der Leichtathleten aus dem Kreis Wolfenbüttel bei den Hallenbezirksmeisterschaften in der Amselstieghalle in Salzgitter-Leben­stedt kann sich sehen lassen. Mit Tobias vom Endt, Lucie Trapp (beide MTV Jahn Schladen) und Hanna-Marie Edler (MTV Wolfenbüttel) landeten drei Sportler ganz oben auf dem Treppchen.

Der MTV Wolfenbüttel reiste mit den erfahrenen Sportlerinnen Leonie Böhm und Paula Wilkening an. Beide befinden sich in der Vorbereitung auf die Freiluft-Saison, berichtete das Trainer-Duo Antje Brunke und Susanne Ebert-Böhm. Leonie Böhm schaffte es über 60 Meter Hürden auf Platz 3 und holte mit einer soliden Sprungserie im Weitsprung eine weitere Bronzemedaille. Im Hochsprung fehlten Wilkening am Ende mit einer Sprunghöhe von 1,45 m nur 3 Zentimeter zur Treppchenplatzierung.

Erfolgreich lief das 60-Meter-Rennen für den Schladener Tobias vom Endt, der seinen Vorlauf in 7,72 Sekunden gewann und sich im Hauptlauf noch einmal um drei Hundertstel-Sekunden steigerte und somit souverän Bezirksmeister wurde.

Bei den Wettbewerben der Jugend gab es Gold für beide Männerturnvereine aus dem Kreis Wolfenbüttel. Ein weiterer Bezirksmeistertitel ging nach Schladen: Lucie Trapp (Altersklasse W18) gewann gegen ihre Konkurrenz im Kugelstoßen mit einer Weite von 9,81 m.

Hanna-Marie Edler (MTV Wolfenbüttel) holte Gold im Weitsprung und setzte sich im starken Teilnehmerfeld von 20 Springerinnen mit 4,32 m durch. Bronze ging an ihre Vereinskameradin Inka Spellerberg (4,13 m). Im Hochsprung holte sich das MTV-Duo zudem noch Silber (Edler) und Bronze (Spellerberg).

Die jüngste Teilnehmerin aus der Lessingstadt, Nike Amelsberg (W12), überzeugte mit ihren Sprintfähigkeiten und verpasste im Finallauf über 60 Meter knapp das Treppchen. Sie erreichte Platz 4 in 9,49 sek. Auch Mysterphane Müller (W14) überzeugte mit ihren Leistungen, sammelte eine Silber- (Kugelstoßen) und eine Bronzemedaille (60 m, Hürden) ein sowie wurde einmal Vierte (60-m-Lauf).

r./lüp

