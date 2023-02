Bulldogs Wolfenbüttel bleiben erstmals punktlos

Jakob Han und die Bulldogs mussten zum Rückrundenauftakt in der Darts-Bundesliga zwei Niederlagen hinnehmen. Dennoch bleiben die Wolfenbütteler vorerst Spitzenreiter.

Nach der grandiosen Hinrunde ohne Niederlage hat es die Bundesliga-Darter der Bulldogs Wolfenbüttel zum Rückrundenauftakt gleich doppelt erwischt. Gegen Gastgeber Vikings DC Berlin unterlag der Spitzenreiter mit 4:8 und anschließend gegen den 1. DSC Goch mit 5:7. Dank des bislang erspielten Polsters behaupteten die Bulldogs dennoch ihre Tabellenführung, die jedoch auf ein Pünktchen zusammenschmolz.

Schwache Doppelquote zieht sich durch den kompletten Spieltag

„Wir haben auf die Doppelfelder katastrophal getroffen, und das kollektiv“, berichtete Bulldogs-Akteur Oliver Sahre. So gingen schon die Einzel gegen Berlin größtenteils in die Hose. Sahre und Arno Merk brachten ihre Partien noch nach Hause, doch dann schlug die Stunde der Hauptstädter. Fünf der verbliebenen sechs Einzel holten sich die Vikings, immerhin hielt Jens Ziegler die Bulldogs noch im Rennen. Arno Merk und Christian Helmecke verkürzten im ersten Doppel, doch als Ziegler/Sahre und Dominik Schelze/Meik Dankers jeweils mit 3:4 den Kürzeren zogen, war die erste Saisonniederlage besiegelt.

Ähnlich ärgerlich verlief die zweite Begegnung mit Goch. Nur Jörg Pillasch und Jens Ziegler nahmen Zählbares aus den Einzeln mit. Die von Sahre beschriebene Doppelschwäche beim Checkout schlug mächtig ins Kontor. Sowohl Jakob Hahn, der dennoch mit zwei 180ern und dem höchsten Finish von 154 Punkten überzeugte, als auch Dominik Schelze, Meik Dankers und Christian Helmecke bekamen im Decider das Leg nicht auf Null gespielt und verloren jeweils mit dem knappsten Ergebnis von 3:4. Statt 6:2 hieß es vor den Doppeln 2:6, ein nahezu aussichtsloses Unterfangen, um noch einen Punkt zu retten.

Partie gegen Goch ist schnell entschieden, aber Bulldogs betreiben Ergebniskosmetik

Schelze/Dankers mussten sich auch sofort mit 1:4 geschlagen geben, so dass die Entscheidung bereits gefallen war. Immerhin stemmten sich die Bulldogs gegen ein Debakel und betrieben Ergebniskosmetik. Heller Lichtblick war der Einsatz von Marcel Gomula, der eigentlich für die zweite Mannschaft der Bulldogs in der Verbandsliga aufschlägt. Eingewechselt für den entnervten Sahre, gelangen dem Debütanten an der Seite von Jörg Pillasch zweimal das Maximum von 180 Punkten sowie zwei Low Darter von 14 und 17 Darts.

Helmecke/Merk und Ziegler/Hahn fanden ebenfalls zu ihrer Normalform zurück und ließen der starken Holländer-Fraktion der Gocher keine Chance, auch wenn das nur noch statistischen Wert hatte.

Vorzeitiger Einzug in die Finalrunde ist immer noch möglich

„Niederlagen machen einen stärker. Uns hat die Enttäuschung über den verkorksten Spieltag noch mehr zusammengeschweißt. Tabellarisch hat sich für uns nicht viel geändert, außer, dass die Konkurrenz nähergekommen ist“, sagte Sahre.

Am kommenden Spieltag können die Bulldogs zuhause den vorzeitigen Einzug in die Finalrunde fixieren, um erneut um die deutsche Meisterschaft spielen zu dürfen.

