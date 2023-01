MTV Eintracht Hornburg trotzt Favoriten, verliert aber 26:31

Für die Hornburger um Pascal Linke (am Ball, hier gegen Lehndorf) reichte es gegen Langelsheim trotz guter Leistung nicht zur Überraschung.

Sie hielten lange Zeit gut mit gegen den Favoriten – am Ende standen die Regionsoberliga-Handballer des MTV Eintracht Hornburg gegen den Tabellenzweiten HSG Langelsheim/Astfeld nach der 26:31 (16:14)-Niederlage aber mal wieder mit leeren Händen da. Der MTV bleibt nach dem dritten Spiel in Folge ohne eigene Punkte Vorletzter in der Staffel 2.

MTV Eintracht Hornburg führt zwischenzeitlich mit 4 Toren

„Es war dennoch ein gutes Spiel von uns“, sagte MTV-Trainer Philipp Grünke. In der hart geführten Partie – beide Teams waren in den Zweikämpfen wenig zimperlich – glänzten die Hornburger in Halbzeit 1 mit Effektivität im Torabschluss. Zwischenzeitlich lagen die Gastgeber mit vier Toren vorne, zur Pause noch mit zwei Treffern.

Dieses Mini-Polster reichte dem MTV jedoch nicht. Erst verlor die Mannschaft Lennox Heilmann (rote Karte), dann Lukas Tappe (Verletzung). Den Hausherren blieb nur noch ein Wechselspieler. Die Personaldecke war einfach zu dünn, wie sich Mitte der zweiten Halbzeit zeigte. Langelsheim/Astfeld übernahm gegen zusehens müde Hornburger das Kommando und beim 19:18 (38. Minute) die Führung, die die Gäste kontinuierlich ausbauten.

Am kommenden Samstag (17 Uhr) ist ein Sieg für die Hornburger Pflicht. Es geht zum punktlosen Schlusslicht HG Elm II.

MTV Eintracht: Rapmundt, Reppin – Seifried 4, Schulze 1, Gille 6, Creydt 1, Linke 2, Hennig 6, Heilmann 3, Tappe, Müller 3.

