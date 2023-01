Basketball Herzöge stehen in Neukölln vor einer Pflichtaufgabe

Leif Jacobsen (rechts), der hier mit Jannis Nielandt (links) mit einem Neuköllner im Hinspiel um den Ball kämpfte, gehört jetzt exklusiv dem Herzöge-Kader an.

Wolfenbüttel. Den vierten Sieg in Folge im neuen Jahr peilt MTV/BG Wolfenbüttel in der 2. Basketball-Regionalliga beim Tabellenvorletzten TuS Neukölln an.