Wolfenbüttel. Die Tennisherren 30 besiegen den TC Salzgitter-Bad mit 5:1 und haben nun ein echtes Endspiel um den Aufstieg in die Oberliga.

Tennis-Landesliga ESV Wolfenbüttel verteidigt Platz 1 in der Landesliga

Mit einem 5:1 setzten sich die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel im Heimspiel gegen den TC Salzgitter-Bad durch und haben damit vor dem letzten Spiel der Wintersaison sehr gute Aussichten, den Aufstieg in die Oberliga zu schaffen. Der Erfolg gegen Salzgitter war dabei knapper, als das Endergebnis erwarten lässt.

4:0 nach den Einzeln: Drei Spiele gehen über die volle Distanz

Zwar gingen die Wolfenbütteler bereits mit 4:0 aus den Einzeln. „Die waren allerdings auf Messers Schneide“, sagte Teamsprecher Christian Prang, der erkrankt nur zuschauen konnte, wie seine Mannschaftskollegen Marcel Callegari (7:6, 6:7, 13:11), Kai Posenau (3:6, 6:1, 10:8) und Kaspar Delahaye (5:7, 6:4, 10:8) allesamt erst im Matchtiebreak den Sieg eintüteten. „Das hätte jeweils auch in die andere Richtung gehen können. Da hatten wir das Glück auf unserer Seite“, befand Prang. Robin Volze brachte den vierten Einzel-Punkt für den ESV in die Endabrechnung ein. Er führte 6:3, 1:0, als sein Gegner verletzt aufgeben musste.

Am 10. Dezember reist der ESV Wolfenbüttel nach Hannover und spielt um den Aufstieg

Im Doppel ging es für den Sölter ebenfalls nach den ersten Ballwechseln gegen Callegari/Posenau nicht mehr weiter, womit der ESV den fünften Punkt verbuchte. Die Wolfenbütteler Tobias Kühle und Alexander Sandau blieben im zweiten Doppel größtenteils chancenlos (0:6, 3:6). „Sie haben zum ersten Mal zusammen gespielt“, erklärte Prang, der zudem betonte: „Trotz der teilweise engen Ergebnisse war es eine sehr faire Partie von beiden Mannschaften.“

Am Samstag, 10. Dezember, um 17 Uhr steht somit das „Finale um den Aufstieg“ an. Am letzten Spieltag sind die „Eisenbahner“ bei der TG Hannover II zu Gast. Mit einem Auswärtssieg wäre die Meisterschaft der Wolfenbütteler sicher, aber auch ein Remis könnte dem ESV schon reichen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de