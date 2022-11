Vechelde. Der WVC verliert mit einer Rumpftruppe bei der mit Regionalliga-Verstärkung agierenden Vikings-Reserve in fünf Sätzen.

Die Wolfenbütteler (in Blau, von links: Marius Müller und Daniel Zemke) holten einen Punkt bei der Vikings-Reserve (in Weiß).

Volleyball-Oberliga Siegesserie des Wolfenbütteler VC reißt in Vechelde

Fünfmal in Folge hatten die Oberliga-Volleyballer des Wolfenbütteler VC vor der Partie bei den Vallstedt Vechelde Vikings II gewonnen, bei der Regionalliga-Reserve im Kreis Peine reichte es diesmal nur zu einem Punkt. Die Wolfenbütteler verloren in fünf Sätzen (29:27, 23:25, 25:18, 22:25, 5:15).

Wolfenbütteler VC tritt geschwächt an

Eine mitentscheidende Rolle dürfte dabei das Personal gespielt haben. Während die Wolfenbütteler zu acht anreisten – der Rumpftruppe fehlten zahlreiche Leistungsträger wie Samuel Morgenstern, Florian Rößler, Philipp Bix und Eric Ahrens –, warteten die Vechelder mit einem 14-köpfigen Kader auf. Dem gehörten mit Martin Tanger, Christian Theuerkauf und Oliver Wendt einige Spieler der ersten Mannschaft an, die sich erst am Folgetag mit ihrem nächsten Einsatz in der Regionalliga festgespielt hatten. „Man hat gemerkt, dass die unbedingt da unten raus wollten“, sagte WVC-Coach Michel Kretschmer über den Gegner, der auch sein zweites Spiel gegen TK Hannover II gewann.

Die Wolfenbütteler gestalteten die Partie fast durchweg äußerst knapp, setzten sich im ersten Satz durch. Im zweiten Durchgang kämpften sich die Gäste nach einem frühen Rückstand wieder zurück, zogen am Ende aber den Kürzeren. Der dritte Satz ging wiederum deutlich an den WVC, den vierten entschied erneut Vechelde für sich, nachdem die Wolfenbütteler noch mal herangekommen waren.

Im Entscheidungssatz war nichts mehr zu holen für die Lessingstädter. Beim 2:9 war „die Messe gelesen. Wir konnten dem nichts mehr entgegensetzen. Es war auch eine Frage der Ausdauer und Konzentration“, sagte Kretschmer, dessen Team den vielen Ausfällen Tribut zollte. Der WVC bleibt damit zum Abschluss der Hinrunde auf Platz 2. „Für uns ist das kein Grund, unsere Ziele anzupassen. Zunächst wollen wir weiter so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern. Danach wäre alles weitere ein schöner Zusatz“, sagte Kretschmer.

WVC: M. Müller, Zemke, Reinert, Rohrberg, T. Rößler, A. Müller, Rühlandt, Heinrich.

