SV Schladen verliert drei Punkte und zwei Spieler

Jurek Scheffer (in Gelb) schenkte den Dettumern (in Rot) zwei Treffer ein.

Die Witterung ließ nicht mehr zu: In der 1. Fußball-Nordharzklasse 3 fand lediglich eine Partie statt. Dabei besiegte die U23 des BV Germania Wolfenbüttel U23 den MTV Dettum mit 4:2. In Staffel 1 kassierte der SV Schladen eine Heimniederlage.

1. Nordharzklasse, Staffel 1

SV Schladen – VfL Oker II 2:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4 (26., 45., 45+4., 55.), 1:4 Fischer (57.), 2:4 Deutschmann (68.).

Es ging hoch her in Schladen. „Wir haben zwei schwer verletzte Spieler, beide sind im Krankenhaus. Der Krankenwagen musste zweimal kommen“, berichtete SV-Spielertrainer Jan Fischer. „Da wurde das Ergebnis zur Nebensache.“ Der Schiedsrichter, so Fischer, habe keine Linie gehabt, er habe auch keine Karten gezeigt. Deshalb sei die Situation auf dem Platz eskaliert. „Wir behalten uns weitere Schritte vor“, kündigte Fischer an. „Respekt an meine Mannschaft, die 30 Minuten in Unterzahl spielen musste.“

1. Nordharzklasse, Staffel 3

BV Germania Wolfenbüttel U23 – MTV Dettum 4:2 (2:1). Tore: 0:1 Seidel (18.), 1:1 Scheffer (28.), 2:1 Maliqi (37.), 3:1 Scheffer (56.) 3:2 Scheunemann (76.), 4:2 Winter (88.).

„Das Spiel war zerfahren und mit Nickeligkeiten gespickt“, sagt Germanias Trainer Luca Brandes. „Unser Sieg war verdient. Er hätte auch höher ausfallen können, bei den Gegentoren haben wir gepennt“, kritisierte der Coach.

küp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de