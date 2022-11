Girls Baskets bekommen ihre Grenzen aufgezeigt

Diese Tour in die Bundeshauptstadt Berlin war für die U18-Bundesliga-Basketballerinnen der Girls Baskets Wolfenbüttel-Braunschweig keine lohnende: Im Topspiel der WNBL-Staffel Nordost kassierte das Team um Trainer Marcel Neumann beim TuS Lichterfelde eine 45:64 (7:15, 10:24, 13:13, 15:12)-Niederlage. Es war die erste Saisonniederlage für die Girls Baskets, die vom TuSLi ihre Grenzen aufgezeigt bekamen.

Neumann hatte die Partie im Vorfeld als eine ausgerufen, „nach der wir wissen, wo wir stehen“. Und der Fingerzeig war ein deutlicher: Die Girls Baskets sind, sofern sie sich in der Offensive nicht verbessern, die „zweite Kraft“ in der Staffel.

Dass ihnen mit Karla Busch (erkrankt) kurzfristig die größte Spielerin im Kader ausfiel, machte sich auf dem Parkett nachhaltig bemerkbar: Lichterfelde hatte die komplette Lufthoheit unter den Körben. Während sich die Girls Baskets magere 18 Rebounds fischten, räumte Lichterfelde den Ball unter dem Korb gleich 43-mal ab.

Neumann sieht eine zweite Hälfte auf Augenhöhe

Doch nicht allein die Längen-Nachteile brachten das Neumann-Team früh und deutlich ins Hintertreffen. „Wir haben uns vor allem in der ersten Halbzeit unzählige individuelle Fehler geleistet“, berichtete der Coach. „Die haben uns richtig wehgetan.“ Hinzu kam eine unterirdische Wurfquote – vor allem aus der Distanz. Nur 3 der 25 Dreier-Versuche der Gäste fanden ihr Ziel.

Nach Neumanns deutlicher Halbzeitansprache – „ich habe den Mädels gesagt, dass die ersten Halbzeit nicht das war, was ich erwarte“ –, präsentierten sich die Girls Baskets deutlich konzentrierter. „Wir hatten weniger Turnover und mehr Abschlüsse“, berichtete Neumann. Eine Wende blieb indes aus. „Das ist bei 22 Punkten Rückstand zur Pause gegen so ein Topteam wie Lichterfelde auch kaum möglich“, konstatierte Neumann, den zumindest die Reaktion seiner Mannschaft freute. „In der zweiten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe.“ In Lichterfelde zu verlieren sei „kein Drama. Wir bleiben auf Play-off-Kurs.“

Girls Baskets: Christmann 4/1 Dreier, Leimeter, Krasinskaite, Mennenga, Faustmann, Geiger 2, Lingnau 15, Schmidt, Bikker 4, Preston 2, Kordis, Banko 18/2, Hoffbauer.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de