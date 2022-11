Losing zieht den Stecker – Germania geht der Saft aus

Das war ein Jahresabschluss zum Vergessen! Mit 0:3 (0:1) unterlag Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel im heimischen MKN-Sportpark dem TSV Landolfshausen/Seulingen – und war damit am Ende gegen nur noch zu zehnt spielende Gäste noch gut bedient.

Die Schlüsselszene spielte sich in der 70. Minute beim Stand von 0:1 ab. Germanias David Schreiber steuerte allein auf Landolfshausens Keeper Aleksandar Stankovic zu. Der holte den Wolfenbütteler kurz vor der Strafraumlinie von den Beinen und sah zurecht die rote Karte. „Für uns wäre es besser gewesen, der Torwart hätte David nicht erwischt und stattdessen wäre das 1:1 gefallen“, sagte Germanias Trainer Habil Turhan. Denn: Der anschließende Freistoß verpuffte ebenso wie die Schlussoffensive der Wolfenbütteler.

Die bremsten sich in der 74. Minute nämlich selbst aus. Viktor Losing, der bis dato auf der Innenverteidiger-Position eine bärenstarke Partie abgeliefert hatte, spitzelte den Ball in der Rückwärtsbewegung über seinen eigenen Torhüter – dieses Mal hütete Maximilian Linde das Germania-Gehäuse – hinweg zum 0:2 in die Maschen. Eine kuriose und unglückliche Aktion zugleich. „Es tat mir wahnsinnig leid für Viktor und für die Mannschaft“, sagte Turhan.

Ausfälle und Substanzverlust machen sich bemerkbar

Von diesem Schock des Gegentreffers erholten sich die Platzherren nicht mehr. „Bei uns gingen die Köpfe runter“, berichtete der Germania-Trainer weiter. Nur sechs Minuten nach dem 2:0 legte Landolfshausen das 3:0 nach – der Drops war somit gelutscht. „Am Ende war Landolfshausen dem 4:0 näher als wir einem 1:3“, haderte Turhan. „Vor allem mit dem 2:0 haben wir den Gegner unglaublich stark gemacht.“

Wirkliche Vorwürfe mochte Turhan seinen Jungs trotz der Niederlage nicht machen. „Abgesehen von den ersten 20 Minuten, in denen der Gegner besser unterwegs war, haben wir nicht viel verkehrt gemacht“, betonte der BVG-Coach. Deutlich erkennbar sei in den vergangenen Wochen jedoch der körperliche Substanzverlust bei denen, die auf dem Platz stehen. Auch die Ausfälle der verletzten und gesperrten Spieler tun den Wolfenbüttelern weh. „Ganz klar: Unserem Spiel fehlen so wichtige Leute wie Lukas Brettschneider, Arda Özdemir oder Maurice Bröer“, sagte Turhan. „Gut, dass wir uns jetzt erst mal ein paar Wochen sammeln können.“

BV Germania: Linde – Przondziono, Losing, Winkler, Feder (75. Speck) – Marx (62. Fongang), Himmstedt, Bräunig, Madsack (46. Michel) – Gouné, Baerwolf (51. Schreiber).

Tore: 0:1 Ziegner (17.), 0:2 Eigentor Losing (74.), 0:3 Paramarajah (80.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de