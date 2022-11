Gelungener Ausklang für den MTV Wolfenbüttel II

Zu einem mühelosen 4:0-Heimsieg kam der MTV Wolfenbüttel II in der Fußball-Bezirksliga 3 auf dem Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark gegen den SV Rammelsberg. Im Gegensatz dazu setzte der FC Arminia Adersheim seine Negativserie in der Partie bei Fortuna Lebenstedt fort und blieb nach der 0:3-Niederlage auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg.

MTV Wolfenbüttel II – SV Rammelsberg 4:0 (2:0). Im Meesche-Sportpark entwickelte sich von der ersten Minute an eine einseitige Partie. Der MTV II befand sich sofort im Vorwärtsgang, schnürte die Rammelsberger in und an deren Strafraum ein. Einzig Gästekeeper Julian Moser verhinderte in der Anfangsphase den Rückstand für seine Elf.

In Minute 17 war Moser jedoch machtlos. Jakob Schöngarts Freistoßhammer aus 18 Metern sah der Schlussmann zu spät . Das 1:0 war zu diesem Zeitpunkt überfällig. Und die MTV-Reserve blieb am Drücker. Marten Reihers (21., rechts am Tor vorbei) und Torben Reihers (23., Glanztat Moser) vergaben noch dicke Gelegenheiten, ehe es Marten Reihers in der 24. Minute besser machte. Nachdem Moser Steffen Bischoffs Versuch noch abgewehrt hatte, war er gegen den nachsetzenden Reihers machtlos.

Die Wolfenbütteler kontrollierten auch in der Folgezeit auf dem Kunstrasen-Geläuf den Ball, das Tempo und somit den Gegner, sie versäumten es jedoch, ihren Vorsprung auszubauen. Chancen dazu besaß das Team um den scheidenden Trainer Anthony Pfitzner jedenfalls reichlich.

Unverändertes Bild in der zweiten Halbzeit: Der MTV diktierte das Geschehen nach Belieben, betrieb jedoch – wie so oft in den vergangenen Wochen – einen haarsträubenden Chancenwucher. Und als die Partie dahinzuplätschern drohte, sorgten Philip Thiele (81.) und Philipp Grötschel (89.) doch noch für zwei Hallo-wach-Momente zum 4:0-Endstand. „Es war ein langweiliges Spiel und bestimmt nicht schön, sich das alles von draußen anzusehen“, sagte MTV-Coach Pfitzner. „Rammelsberg hat den Bus vor dem eigenen Tor geparkt. Es war schwierig für meine Spieler, sich immer wieder durchzuspielen.“

Tore: 1:0 J. Schöngart (17.), 2:0 M. Reihers (24.), 3:0 Thiele (81.), 4:0 Grötschel (89.).

SV Fortuna Lebenstedt – FC Arminia Adersheim 3:0 (1:0). Auf schwer zu bespielendem Untergrund zeigte sich deutlich, dass den Adersheimern eine längere Pause durchaus guttun wird. Die Mannschaft wirkte läuferisch nicht auf der Höhe. „Kein Wunder, denn 12 oder 13 Jungs ziehen seit Saisonbeginn voll durch – und das alles nach einer nicht existenten Sommerpause. Die sind jetzt einfach satt“, sagte FCA-Trainer Garrit Golombek. „Und dann sind da noch fünf oder sechs Spieler, die nach Verletzungen oder Erkrankungen derzeit keinen optimalen Fitnessstand haben.“

In Lebenstedt blieb die Arminia offensiv wirkungslos. „Wir haben es nicht geschafft, die Lücken zwischen Offensive und Defensive und umgekehrt zuzustellen“, erzählte Golombek. Seine Mannschaft habe „ein, zwei hundertprozentige Torchancen“ gehabt, berichtete der Coach. Ein ballführender Adersheimer auf dem Weg zum gegnerischen Tor war jedoch mangels nachrückender Mitspieler zu oft auf sich allein gestellt. „Wenn der den Kopf gehoben hat, hat er keinen eigenen Mann in seiner Nähe gesehen“, sagte Golombek weiter.

Hinzu kam, dass die Gastgeber ihrerseits vor dem Tor effektiv zuschlugen. Golombek: „Die schießen viermal auf unser Tor – und dreimal ist der Ball unhaltbar für unseren Keeper drin. Was willst du da machen?“

Die nun anstehende Winterpause werden die Adersheimer nutzen, um frische Kräfte zu sammeln für den Kampf um den Ligaerhalt.

Tore: 1:0 Norman (38.), 2:0 Liebig (52.), 3:0 Pote (57.).

Unbespielbare Plätze: Spielabsagen in Roklum und in Fümmelse

Bereits am Samstag abgesagt wurde die Begegnung zwischen der SG Roklum-Winnigstedt und dem VfL Oker. Die Platzbegehung ergab, dass der Untergrund zu seifig war, um darauf am Tag danach ein Fußballspiel anzupfeifen. Die Roklumer gingen somit verfrüht in die Winterpause. Im neuen Jahr geht’s für das Team um Spielertrainer Pascal Krafft am 26. Februar mit der Auswärtspartie gegen Union Salzgitter weiter.

Ebenfalls unbespielbar war der Platz des SV Fümmelse, weshalb das Spiel gegen den VfL Salder ausfiel. Planmäßig muss der SVF in diesem Jahr noch einmal ran: Kommenden Sonntag (14 Uhr) kommt Spitzenreiter Germania Bleckenstedt nach Fümmelse – sofern die Platzverhältnisse dann noch ein Spiel zulassen.

