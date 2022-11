Die Sickter um ihren Torjäger Lukas Hans (links) traten in Rautheim an und verpassten dabei nur knapp drei Punkte.

Salzdahlum/Sickte. 5:5 beim BSC Acosta II am Mittwoch, 3:3 in Rautheim am Sonntag: Der TSV Sickte tritt im Abstiegskampf der Bezirksliga 2 weiter auf der Stelle.