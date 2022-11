Groß Denkte/Atzum siegt im Schlüsselspiel

Groß Denkte. Die Spielgemeinschaft profitiert beim 9:6-Sieg vom Ausfall der Goslarer Nummer 1 und geht mit sieben Punkten in eine zweimonatige Pause.

Dennis Sielemann (links) und Matthias Gärtner mussten sich in ihrem Doppel in Goslar geschlagen geben.

Zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Tischtennis-Landesliga erkämpfte sich die Spielgemeinschaft des MTV Groß Denkte/SC Atzum beim ESV Goslar. Das Kepski-Sextett profitierte beim 9:6-Erfolg vom Ausfall der Harzer Nummer 1. Julius Fischer schenkte nicht nur das Doppel mit Frank Rösner ab, sondern auch seine beiden Einzel.

Nutznießer dieser Konstellation waren Christof Kepski/Kim-Colin Gutsmann sowie im weiteren Verlauf das obere Paarkreuz mit Kepski und Dennis Sielemann. Trotzdem räumte der ESV das Feld nicht freiwillig. Sielemann und Matthias Gärtner blieben gegen Sascha Preiß und Nico Götte chancenlos. Über die volle Distanz mussten Heinz-Hermann Frobese und Dirk Natusch gehen. Dabei wehrten sie im dritten Durchgang mehrere Satzbälle bis zum 17:15-Erfolg ab. Positive Akzente setzten im Anschluss Sielemann, Kepski, Gärtner, Gutsmann, Natusch und erneut Kepski, Frobese und Sielemann ließen indes Goslarer Ergebniskosmetik zum 3:8 zu.

„Dennis hatte beim Einspielen allerdings großes Pech, als Preiß ihm unabsichtlich einen Ball aufs Auge schoss und seine Sehfähigkeit beeinträchtigt wurde“, sagte Kepski.

Das Polster schmolz in der Folge zusammen, als auch Gärtner, Frobese und Dirk Natusch gegen ihre Kontrahenten in die Defensive gerieten. Einmal mehr war es Gutsmann zu verdanken, dass die Harzer nicht weiteren Boden gutmachen. „Das war ein ganz wichtiger Punkt, sonst hätten wir das Schlussdoppel spielen müssen“, betonte Kepski. „Jetzt haben wir zwei Monate Pause. Holen wir in der Rückrunde wieder sieben Punkte, kann uns nichts mehr passieren.“

