Bohrstadt setzt auf Rückkehrer und die Rückrunde

Mit neun Punkten ist die SG Bohrstadt auf dem ersten Abstiegsplatz der Fußball-Nordharzliga 2 zu finden. Doch das ist noch lange kein Grund für den Aufsteiger, in Panik zu geraten. „Aufgrund der vielen verletzten Spieler sehnen wir aber die Pause herbei“, sagt SG-Spielertrainer Jan Bracke.

Zwar sei der Kader für die Nordharzliga in der Breite gut aufgestellt, doch es fallen eben Leistungsträger aus. „Mit Torben Schlesinger, Felix Gindorf und Peter Klein, das waren Eckpfeiler in der Aufstiegssaison, fehlen drei wichtige Spieler, die nicht so einfach zu ersetzen sind. Wir sind eben nicht Schandelah-Gardessen oder Remlingen/Denkte“, macht Bracke deutlich. Zu den Langzeitverletzten gesellte sich auch Lars Freiberger, der in der Hinserie oft pausieren musste.

Dennoch herrscht bei der SG Zuversicht. „Es kommen alle nach der Winterpause zurück. Dann werden wir den Klassenerhalt stemmen, weil es bei uns auf und neben dem Platz einfach passt. Wir sind eine eingeschworene Truppe“, betont der SG-Coach. „Das eine oder andere Spiel haben wir unglücklich durch späte Tore verloren, da war mehr drin.“ Kurz vor der Winterpause werden die Bohrstädter noch mal eng zusammenrücken. Sie treten am Sonntag (14 Uhr) beim Tabellenletzten VfL Salder II an. Drei Punkte sind das erklärte Ziel.

Wenig Aussicht darauf, den Tabellenkeller verlassen zu können, dürfte beim TSV Destedt vorhanden sein, denn dort gibt am Sonntag (14 Uhr) Spitzenreiter MTV Schandelah-Gardessen seine Visitenkarte ab. Im bisherigen Saisonverlauf konnte noch kein Team dem MTV das Wasser reichen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de