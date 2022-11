SG Sickte/Schandelah feiert sechsten Sieg

Die SG Sickte/Schandelah setzt ihren Siegeszug in der Staffel 1 der Handball-Regionsoberliga fort. Gegen Hondelage reichte es trotz großer Personalprobleme zu einem knappen Sieg. In Staffel 2 setzte die Landesliga-Reserve der HG Elm ihre Niederlagenserie auch beim SV Stöckheim fort, auch der MTV Eintracht Hornburg bleibt auswärts nur Punktelieferant.

Regionsoberliga, Staffel 1

SG Sickte/Schandelah – MTV Hondelage 27:26 (18:13). Die Zuschauer in Sickte werden allmählich auf die Erfolge des Aufsteigers aufmerksam. „100 Leute waren dabei, die Stimmung war klasse“, sagte SG-Trainer Matthias Frühauf, der im Vorfeld der Partie sechs Absagen, zumeist von Stammspielern, erhalten hatte. Dennoch hielt der Mini-Kader der SG die Hondelager bis in die Schlussphase hinein deutlich auf Distanz. „Erst ab der 50. Minute wurde es enger“, sagte Frühauf. „Die Kräfte ließen nach, technische Fehler häuften sich.“ Das Torepolster der SG war indes groß genug, sie zehrte in den Schlussminuten davon. Frühauf freute sich über die Nervenstärke seiner Jungs: „In der vergangenen Saison hätten wir ein so enges Spiel noch verloren.“

SG: Alex, Osterland – Mann 7, J. Liborius 1, Harries 2, Mitja Mallol 4, F.-M. Liborius 3, Post 7, Schnakenbeck 3.

Regionsoberliga, Staffel 2

HSG Liebenburg-Salzgitter – MTV Eintracht Hornburg 36:30 (17:16). Hornburg gehörte die Anfangsphase (10:7, 16. Minute), doch der Faden riss noch vor der Pause. „Wir haben zu viel verballert“, sagte MTV-Trainer Philipp Grünke. Die Gastgeber zogen nach Toren gleich und vorbei. Erst in der Schlussphase verkürzte der MTV auf 25:26 (50.). „Für uns war es dann ein Alles-oder-nichts-Spiel“, sagte Grünke. „Leider gab’s am Ende nichts.“

MTV: Reppin, Strohäcker – Heilmann 1, Linke 1, Hennig 8, Tappe 3, Müller, Gille 12, Nils Demmler 2, Schulze 1, Stolze 1, Creydt.

SV Stöckheim – HG Elm II 43:18 (20:14). Die Elm-Reserve setzt die Reihe ihrer Frust-Ergebnisse fort. In Stöckheim hielt das punktlose Schlusslicht bis zum 3:3 Schritt, ehe die Gastgeber Tor um Tor enteilten. Nach der Pause wurde es bitter: Der HG gelang in den letzten 21 Minuten nur noch ein Tor – in der 53. Minute durch Thomas Brandt von der Siebenmeterlinie.

In der Torlos-Phase der Elm-Handballer zwischen der 39. und 53. Minute hatten sich die Gastgeber von 28:17 auf 38:17 abgesetzt. Bezeichnend für den Auftritt der HG: Sie vergab 6 ihrer 9 Siebenmeter – und zwar durch 6 unterschiedliche Schützen.

HG II: Kreith – Jänich, Wellenreich, Troitsch, Brandt 2, Müller 2, Bormann, Roloff, Degenhardt 2, Wunderling 3, Achilles 4, Adolph 5.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de