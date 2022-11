3:2 nach 0:2 – Reislingen mit gelungener Aufholjagd

Der Wintereinbruch hatte am Sonntag Auswirkungen auf den Spieltag der Fußball-Bezirksliga. Die Partie des SSV Vorsfelde II gegen den MTV Isenbüttel und die des 1. FC Wolfsburg gegen den SV Groß Oesingen mussten verlegt werden. Selbst auf Kunstrasen hätte nicht angepfiffen werden können. Gespielt wurde aber auf den anderen Plätzen, und der SV Reislingen/Neuhaus zeigte große Moral und fuhr nach einigen Wochen endlich wieder einen Sieg ein.

FC Brome – Lupo Martini Wolfsburg II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Oliverio (7.), 0:2 de Gaetani (82.).

Die Lupo-Reserve, bei der am Sonntag Co-Trainer Ante Rezic die alleinige Verantwortung für das Spiel in Brome hatte, zeigte sich dieses Mal nicht in der Verfassung, wie man es von ihr gewohnt ist. Die Kälte schien die Beine ein wenig zu hemmen. Dennoch aber ließ die Mannschaft von Trainer Lennart Gutsche nichts anbrennen. Der Sieg war unterm Strich vollkommen verdient. Die Platzherren konnten Lupo in den 90 Minuten nicht wirklich gefährlich werden.

TSV Hehlingen – SV Calberlah 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Merlin Plagge (45.+2), 0:2 Lohmann (52.), 1:2 Schubert (56.).

Hehlingens A-Platz war nicht bespielbar, so dass der TSV ins Stadion West auf den Kunstrasen ausweichen musste. Auf dem ungewohnten Untergrund kamen die Hehlinger aber gut zurecht. Das ist dann wohl auch der Grund, warum TSV-Trainer Sven Schubert so mit der Niederlage haderte. „Ich bin fassungslos, dass wir dieses Spiel verloren haben. Wir waren klar besser“, gab ein konsternierter Hehlinger Coach zu Protokoll. Schubert hatte ein gutes Spiel seiner Mannschaft gesehen – mit einem deutlichen Chancenplus für seine Elf. „Wir haben den Ball aber einfach nicht über die Linie bekommen. Diese Niederlage ist extrem bitter für uns.“ Nach dem Anschlusstreffer sei noch einmal „Hoffnung aufgekeimt“, aber die Hehlinger agierten dann etwas zu hektisch. Der Landesliga-Absteiger aus Calberlah hielt dem Druck der Gastgeber stand.

WSV Wendschott – SV Barnstorf 3:5 (0:3). Tore: 0:1 Abdelkarim (19.), 0:2 Fiorillo (42.), 0:3 Sieverling (43.), 1:3 Wahnschaffe (47.), 2:3 Klein (49.), 2:4 Gaetani (51.), 2:5 Benaissa (81.), 3:5 Müller (90.).

Die Messe war schon im ersten Durchgang gelesen, wenngleich der WSV durch einen Doppelschlag noch einmal auf ein Tor herankam. Danach zog Barnstorf die Zügel aber wieder an.

SV Reislingen/Neuhaus – SV Gifhorn 3:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Bartolen (6., 28.), 1:2 Tortora (52.), 2:2 Marchese (82.), 3:2 Mora-Perez (90.+4).

Gelungene Aufholjagd: Vom 0:2-Rückstand ließen sich die „Bötzel-Kicker“ nicht beeindrucken und drehten die Partie im zweiten Durchgang. Der Jubel nach dem Siegtreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit war riesig. Endlich wieder ein Sieg für die Mannschaft von Spielertrainer Giuseppe Marchese.

