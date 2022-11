Der VfB Fallersleben sorgt für Spannung an der Spitze

Der Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga hat am Sonntag wieder spürbar an Spannung gewonnen. Der VfB Fallersleben, Tabellenzweiter, setzte sich beim bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Hillerse mit 2:1 (0:1) durch und verkürzte den Rückstand – bei einem mehr absolvierten Spiel – auf einen Zähler. „Der Sieg hat eine große Bedeutung. Ich denke schon, dass ein Hillerser Erfolg eine Vorentscheidung gewesen wäre“, betonte Fallerslebens Coach Lars Ebeling.

Dabei waren es die Gastgeber, die im Schneetreiben von Hillerse deutlich besser in die Partie gefunden hatten. Nick Borgfeld enteilte Gegenspieler Bennet Grohn und lief von der linken Seite allein auf VfB-Keeper Niklas Wienhold zu, verzog aber knapp (10. Minute). Nur wenig später bediente Borgfeld Michel Lahmann, dessen Abschluss zu unplatziert war (11.).

Doch kurz darauf belohnte sich der Primus doch für seinen Auftritt: Borgfeld setzte diesmal Luca Ehresmann in Szene, der mit seinem schwächeren rechten Fuß zum verdienten 1:0 einschoss (16.). Im Anschluss fanden die Gäste, die auf dem rutschigen Geläuf immer wieder Standschwierigkeiten hatten, besser in die Partie. Echte Tormöglichkeiten blieben bis zur Pause aber auf beiden Seiten aus.

Nach Wiederbeginn dann die kalte Dusche für den TSV: Fabian Bauer setzte sich auf der linken Außenbahn gegen Dominik Dünow durch und fand in der Mitte den eingewechselten Dennis Pollak, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:1 (54.). Damit waren die Hoffmannstädter in der Partie angekommen und fortan optisch die etwas bessere Mannschaft. Bis auf einen noch abgefälschten Schuss Bauers (71.) wurden sie aber auch nicht gefährlich – bis zur 74. Minute. Dann setzte sich Pollak auf der rechten Seite durch, seine abgefälschte Hereingabe grätschte Fabian Bauer zum 2:1 für den VfB über die Linie.

Nun rannte Hillerse an. Daniel Kemmers Schuss wurde geblockt, den Abpraller setzte Robin Ramme an den Pfosten. Von dort aus sprang der Ball vor die Füße von Jan-Ole Schulz, der an Wienhold scheitern sollte (79.). Nach der anschließenden Ecke kam Theo Schlichting zum Kopfball, allerdings nicht an Wienhold vorbei (80.). Der Schlussmann der Gäste war auch gegen Schulz noch einmal zur Stelle (82.). Ebeling: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir uns den Sieg verdient. Es war ein gutes und intensives Spiel von beiden Teams.“

Tore: 1:0 Ehresmann (16.), 1:1 Pollak (54.), 1:2 Bauer (74.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de