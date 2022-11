Herzöge erwischt es bei den Ex-Profis in Berlin

Nach seiner Verletzung am Fußgelenk aus dem Spiel gegen Halle gab Thorben Uster (am Ball) in Berlin sein Comeback für die Herzöge.

Nach einem perfekten Saisonstart mit sieben Siegen am Stück ist diese Serie für die Basketballer der MTV/BG Wolfenbüttel in der 2. Regionalliga jetzt gerissen. Die Herzöge verloren ihre Partie beim SV Empor Berlin mit 78:89 (21:23, 12:20, 28:17, 17:29) und gaben damit auch die Tabellenführung ab.

Vor der Partie sagte MTV/BG-Coach Maxim Hoffmann bereits: „Jeder Sieg in Berlin ist Gold wert. Denn dort kann es immer mal passieren, dass man einen schlechten Tag erwischt.“ Die weite Anreise insbesondere in den kalten Monaten könne eben dazu führen, dass die Beine nicht so locker sind, wie sie sein sollten. In der Oststaffel der 2. Regionalliga werden die Wolfenbütteler noch mehrmals nach Berlin reisen müssen.

Berliner Ex-Profis wirbeln die Herzöge mächtig durcheinander

Jetzt hat es die Herzöge beim SV Empor erwischt. Zum Verhängnis wurde den Gästen unter anderem der erst zweite Auftritt im Empor-Trikot in dieser Saison von Robert Kulawick (26 Punkte) – jahrelanger Bundesliga-Profi für unter anderem Braunschweig und Göttingen. „Kulle war richtig gut drauf und hat uns zwei Dreier aus zehn Metern reingeworfen“, berichtete Hoffmann. Auch als Verteidiger machte der Euro-Challenge-Sieger von 2010 den Herzögen – insbesondere seinem Gegenspieler Elias Güldenhaupt – das Leben äußerst schwer. Auch der zweite ehemalige Bundesliga-Profi der Berliner bereitete den Wolfenbüttelern viel Arbeit. Armin Willemsen setzte sich in Korbnähe gut durch und ließ den Wolfenbütteler Center Leon Williams ein ums andere Mal Lehrgeld zahlen. „Armin macht in der Zone einfach keine Fehler“, sagte Hoffmann.

Die Herzöge sind zudem notgedrungen mit kleinem Kader angereist. „Da sieht man, dass wir keine Halbprofi-Truppe sind. Wenn sich bei uns jemand aufs Abi vorbereiten muss, geht das eben vor“, erklärte Hoffmann. Mit Jannis Nielandt und Linus Römer fehlte den Gästen vor allem die Energie in der Verteidigung. Als „Backup“ kam so Oberliga-Spieler Dennis Geilhaar zu seinem Saison-Debüt in der ersten Mannschaft. „Er hat gut gekämpft und eine gute Leistung gezeigt“, sagte der Coach. Auch Thorben Uster gab ein gelungenes Comeback nach zweiwöchiger Pause wegen einer Fußgelenksverletzung. „Ihm fehlte natürlich noch etwas die Spritzigkeit“, sagte der Trainer.

Schlussphase bricht den Wolfenbüttelern das Genick

Trotz eines langsamen Starts in die Begegnung – „wir waren einfach zu passiv“ – , fanden die Wolfenbütteler noch zurück ins Spiel. Drei Minuten vor Schluss stand es sogar 72:72. „Wir hätten das locker gewinnen können. Aber in der Schlussphase haben wir denen den Ball mehrmals zu geworfen und Fastbreaks kassiert. Insgesamt merkt man, dass die mehr Erfahrung haben als wir“, so Hoffmann, der auch betonte: „Die Niederlage zeigt auch, dass man nicht mal eben so durch diese Liga marschieren kann. Ich hatte damit schon viel früher gerechnet.“

Den Herzögen steht jetzt ein spielfreies Wochenende bevor. „Das ist gut. Dann können sich alle etwas erholen“, so Hoffmann. Weiter geht es dann am 3. Dezember, wenn die Wolfenbütteler den momentanen Tabellenführer Tiergarten ISC 99 zum Spitzenspiel empfangen. Eine gute Nachricht für dieses Spiel hat der Coach bereits jetzt auf Lager. „Oliver Hahn wird im Dezember wieder in den Kader zurückkommen und für das Spiel zur Verfügung stehen. Er bringt noch mal viel Erfahrung mit.“

MTV/BG Herzöge: Geilhaar 4, Globig 18/3 Dreier, Güldenhaupt 7, Heitmann 2, Jeske 2, O. Pfannenschmidt, Röll 25/4, Uster 7/2, Williams 13.

