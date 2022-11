BV Germania verliert erneut in der Nachspielzeit

Ivon Goune (in Gelb) gelang in der 28. Minute der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für den BV Germania.

Und wieder war es ein entscheidender Gegentreffer in der Nachspielzeit: Wie schon vor Wochenfrist beim 1:2 gegen Eintracht Braunschweig II stand Fußball-Landesligist BV Germania Wolfenbüttel am Ende auch beim Lehndorfer TSV mit leeren Händen da. Leon Alexander Konradt besiegelte die 2:3 (1:1)-Niederlage des BVG in der ersten Minute der Nachspielzeit. Besonders ärgerlich: Die Wolfenbütteler hatten zuvor einen Einwurf in der Lehndorfer Hälfte, verloren den Ball und ließen sich auskontern.

Es war schon in Durchgang 1 kein guter Auftritt der Wolfenbütteler. Lehndorf kam immer wieder gefährlich in Tornähe, hatte den einen oder anderen Abschluss und ging nicht unverdient in Führung. Marius Homann traf nach 16 Minuten. Doch die BVG-Elf zeigte eine Reaktion, suchte anschließend ihrerseits den Weg nach vorne und belohnte sich mit dem Ausgleich. Nachdem David Schreiber (21. Minute) und Yvon Goune (24.) noch knapp gescheitert waren, machte es Letzterer in der 28. Minute besser. Mit langem Bein spitzelte der Offensivmann den Ball an Lehndorfs Keeper Simon Kohl vorbei zum 1:1 in die Maschen.

In der 38. Minute waren die Wolfenbütteler plötzlich nur noch zu zehnt. BVG-Kapitän Maurice Bröer zog die Notbremse, nach der Grätsche zückte Schiedsrichter Marcel Brandt sofort die rote Karte.

Zwar gingen die dezimierten Germanen durch Maurice Marx noch einmal in Führung (2:1, 64.), doch dann schnürte erst Lehndorfs Torjäger Homann seinen Doppelpack, ehe Konradts Konter zum 3:2 saß.

BV Germania: Menzel – Przondiono, Bröer, Winkler, Schreiber (42. Losing) – Madsack, Himmstedt, Bräunig (63. Feder), Marx (70. Fongang) – Baerwolf (70. Speck), Goune.

Tore: 1:0 Homann (16.), 1:1 Goune (28.), 1:2 Marx (64.), 2:2 Homann (74.), 3:2 Konradt (90.+1). Besonderes: Rote Karte Bröer (BVG, 38.)

