Girls Baskets siegen im Lernprozess

Wolfenbüttel. Die U18-Bundesliga-Basketballerinnen der Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig mussten sich gegen BBC Osnabrück strecken, um am Ende zu siegen.

Helen Leimeter (am Ball) zeigte sich treffsicher erzielte beim Heimsieg gegen BBC (in Schwarz) 13 Punkte.

Nächster Sieg für die Girls Baskets Wolfenbüttel/Braunschweig: Die U18-Bundesliga-Basketballerinnen gewannen nach einer Aufholjagd ihr Heimspiel gegen BBC Osnabrück mit 62:55 (10:16, 14:10, 26:15, 12:14 ) und bleiben ungeschlagener Tabellenführer der Nordost-Staffel.

Die Gäste kamen besser in die Partie, trafen einige Distanzwürfe, während bei den Girls Baskets viele Versuche aus Nah und Fern ihr Ziel verfehlten. So stand es Mitte des ersten Viertels 11:4 für Osnabrück, bis auf 20:12 zog der BBC im zweiten Abschnitt davon. Doch dann starteten die Gastgeberinnen am Landeshuter Platz ihre Aufholjagd, verkleinerten den Vorsprung der Gäste kontinuierlich und übernahmen im dritten Viertel die Führung, die sie nicht mehr aus der Hand gaben.

„Wir wollten das Spiel früh entscheiden, haben uns am Anfang aber sehr schwer getan“, sagte Marcel Neumann, Trainer der Girls Baskets. Insbesondere in der Offensive lief es noch nicht rund. 3 von 21 Dreier-Versuchen fanden nicht den Weg in den Korb, nur 5 von 15 Freiwürfen trafen ins Schwarze.

„Wir suchen noch unser Wurfglück und sind noch in einem Lernprozess, trotzdem können wir solche Spiele schon gewinnen. Das spricht für unsere Qualität“, sagte Neumann. Positiv sei zudem, dass sich die Scoring-Last bei den Girls auf mehreren Schultern verteilte. Drei Spielerinnen punkteten zweistellig.

Girls Baskets: Leimeter 13/1 Dreier, Krasinskaite 2, Faustmann 2, Geiger 2, Schmidt, Lingnau 12, Bikker 12/1, Preston, Busch, Kordes 2, Banko 17/1.

lüp

