MTV /BG Herzöge dominieren in Halbzeit 2

Wolfenbüttel. Die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel setzten sich in der 2. Basketball-Regionalliga gegen TuS Lichterfelde am Ende locker mit 106:81 durch.

Am Ende stand ein völlig ungefährdeter 106:81 (27:22, 26:26, 29:20, 24:13)-Heimsieg für die MTV/BG Herzöge Wolfenbüttel in der 2. Basketball-Regionalliga gegen TuS Lichterfelde zu Buche. Dabei agierten die Teams in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe. Im zweiten Durchgang setzten sich die Gastgeber aber entscheidend ab und fuhren ihren siebten Erfolg im siebten Saisonspiel ein.

Insbesondere in Halbzeit 1 hielten die Gäste aus Berlin ordentlich dagegen. Dem TuSLi-Team war anzusehen, dass es Spaß am Basketball hatte. Mit viel Spielfreude blieben es stets in Schlagdistanz zu den Wolfenbüttelern. Zugute kam ihnen dabei auch ihre Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie. „Es hat Spaß gemacht gegen ein solches Team anzutreten, das richtig Bock hatte und versucht hat, sein eigenes Spiel durchzuziehen“, sagte MTV/BG-Coach Maxim Hoffmann über die Lichterfelder.

Das Guard-Duo Kai Globig und David Röll brilliert

Doch schon in der ersten Halbzeit zeigte sich, dass die Lessingstädter stärker waren als der Gegner. In der Offensive hatte das MTV/BG-Team einfach zu viele Optionen. Einerseits brillierte das Guard-Duo Kai Globig und David Röll. Beide hatten stets Phasen im Angriff, in denen sie einfach nicht zu halten waren.

Außerdem zeigte der US-Amerikaner Leon Williams in seinem zweiten Spiel für MTV/BG einen starken Auftritt. Während bei seiner Premiere noch zu viel über ihn lief, lieferte er diesmal genau das ab, wofür ihn die Herzöge-Verantwortlichen geholt hatten: Defense (der sprunggewaltige Center unterband zahlreiche Korbversuche des Gegners mit erfolgreichen Blocks), Rebounding (davon auch eine Menge am offensiven Brett) und Vollstrecken in Korbnähe. Dieses „Finishing“ fiel unzählige Male spektakulär aus. Williams testete mit seinen zahlreichen Dunkings ausgiebig die Stabilität der Korbanlage am Landeshuter Platz. „Leon erzwingt nichts – das merken auch seine Mitspieler“, sagte Coach Hoffmann.

MTV/BG Herzöge legen zu Beginn des dritten Viertels den Grundstein für den Heimsieg

So gingen die Wolfenbütteler trotz eines stark aufspielenden Gegners mit einer kleinen Führung in die Halbzeitpause. Mit Beginn des dritten Viertels legten sie dann den Grundstein für den letztlich klaren Heimsieg. Williams sorgte mit einem weiteren Dunk für die ersten Punkte des Viertels. Anschließend scorte Röll einmal aus der Kurz- und einmal aus der Dreierdistanz, Globig schoss einen weiteren erfolgreichen Fernwurf hinterher, während die Wolfenbütteler am anderen Ende des Feldes die Intensität im Vergleich zur ersten Halbzeit noch einmal erhöht hatten. So starteten die Gastgeber mit einem 10:0-Lauf ins dritte Viertel und setzten sich vorentscheidend ab. Für einen Höhepunkt sorgte noch Jannis Nielandt, der am Ende des Viertels mit Ablaufen der Uhr einen Dreier traf. Ein weiterer Buzzerbeater für drei Punkte gelang Linus Römer am Ende des letzten Abschnitts.

Die Gastgeber ließen sich im gesamten Spiel auch nicht von der teils unklaren Linie der Referees aus dem Konzept bringen, verteidigten intensiv und holten sich viele Ballgewinne. So schaukelten sie den Heimsieg ins Ziel vor einer großen und lautstarken Kulisse in der Halle am „LaPla“. „Es waren auch mehr als 50 Jugendspieler heute in der Halle. Das, was wir hier zeigen, ist Basketball für die. Daher freut es mich umso mehr, dass wir so ein attraktives Spiel gezeigt haben“, jubelte Hoffmann.

MTV/BG: Globig 26/4 Dreier, Röll 25/2, Williams 18, Nielandt 13/2, Güldenhaupt 12/1, Jeske 4, Heitmann 3, N. Pfannenschmidt 2, Römer 2, Zine el Abidine 1.

