WVC-Frauen peilen einen Sieg gegen GfL an

Nach vier Niederlagen in Folge sehnen sich die Verbandsliga-Volleyballerinnen des Wolfenbütteler VC danach, ihren zweiten Saisonsieg einzufahren. Gelegenheit dazu gibt es am heutigen Samstag ab 15 Uhr gleich zweimal: Der WVC empfängt die TSV Giesen Grizzlys und die GfL Hannover II in der Sporthalle an der Ravensberger Straße. Zeitgleich tragen die Landesliga-Männer des WVC II ihren Heimspieltag in der Halle des Gymnasiums im Schloss aus.

Die Wolfenbüttelerinnen peilen aus ihren zwei Partien zumindest einen Sieg an. „Das wäre auch mal wieder fürs Ego wichtig“, findet Jens Rößler. Der WVC-Trainer hat auch den Gegner bereits identifiziert, der als Punktelieferant dienen soll. „Unser Fokus liegt auf Hannover“, betont Rößler. Er habe sogar versuchte die Spiel-Reihenfolge zu tauschen – doch vergeblich. Daher heißt es in der Partie gegen die favorisierten Grizzlys auch ein wenig, mit den Kräften entsprechend zu haushalten, um dann gegen den Tabellenvorletzten Hannover den Sieg einzufahren. Dafür steht Rößler ein voller Kader zur Verfügung.

Die Männer des WVC II haben sich noch etwas mehr vorgenommen gegen Vallstedt Vechelde Vikings III und den MTV Gifhorn. „Wir wollen beide Spiele gewinnen“, sagt Coach Markus Lunter. Insbesondere mit Gifhorn haben die Wolfenbütteler noch eine Rechnung aus dem Landespokal offen, Im September hatten sie das Halbfinale gegen die Mühlenstädter in zwei Sätzen verloren. „Dafür wollen wir jetzt Revanche nehmen“, kündigt Lunter an.

lüp

