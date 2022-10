Das Top-Duo der Nordharzliga 2 gibt sich keine Blöße

Es ging ordentlich zur Sache in den Zweikämpfen zwischen Gastgeber SV Wendessen (in Rot) und dem MTV Schandelah-Gardessen (in Schwarz). Noch vor der Pause spielten beide Team nach roten Karten mit nur noch zehn Spielern weiter.

In der Fußball-Nordharzliga 2 geht das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Tabellenspitze weiter. Der MTV Schandelah-Gardessen gewann beim SV Wendessen, die SG Remlingen/Denkte setzte sich in Destedt durch. Am kommenden Sonntag treffen die beiden verlustpunktfreien Topteams in Schandelah direkt aufeinander.

Staffel 1

TSV Gielde – SC Gitter II 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Furchert (25.), 2:0 Schneider (53.), 3:0 Boog (56.).

Aufsteiger TSV Gielde findet sich in der neuen Umgebung immer besser zurecht. Die Mannschaft von Trainer Reinhard Lossau spielt nach anfänglichen Schwierigkeiten schon längst nicht mehr gegen den Abstieg, sondern klopft in der Tabelle oben an. Nach dem ungefährdeten Sieg gegen Gitters Bezirksliga-Reserve rücken die Gielder bereits auf Platz 3 vor.

„Wir haben überlegen gespielt und durch unseren kämpferischen Einsatz auf dem Platz die drei Punkte auch völlig verdient geholt“, lobte der Gielder Coach seine Schützlinge, die aktuell die Überraschungsmannschaft der Liga stellen.

Staffel 2

FSV Fuhsetal – TSV Destedt 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Stern (21.), 1:1 Klante (35.), 2:1 Wolf (43.), 3:1 Heckel (52.), 3:2 Klante (79.).

„Das war nichts fürs Auge, eine schwache Leistung meiner Jungs“, so FSV-Coach Dennis Kleinert, der sich um zwei Spieler sorgt. Nachdem erst Karsten Freckmann ausfiel, traf es auch Houssein El-Soukie (Verdacht aus Muskelfaserriss).

SG Bohrstadt – TSV Salzgitter 0:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Kirschner (11., 47., 70.), 0:4 Ulrich (85.).

Beim Aufsteiger fehlten acht Stammkräfte, was nicht zu kompensieren war. „Daher geht der Sieg der Gäste in Ordnung“, sagte SG-Trainer Andy Strauß.

SG Achim/Börßum/Hornburg – SV Kissenbrück 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Wolf (5.), 1:1 Nagelschmidt (28.), 1:2 Wolf (30.).

„Ich bin enttäuscht. Statt ihre Leistung der Vorwoche wiedergutzumachen, hat mein Team erneut eine desolate Leistung abgeliefert“, schimpfte SG-Trainer Bilal Kötüz. „Wir haben Vorgaben besprochen, an die sich niemand gehalten hat.“ Ganz anders die Stimmungslage in Kissenbrück: „Die Truppe reißt hier gerade das Mannschaftsheim ein“, beschrieb Trainer Alexander Böhm die Emotionen seiner Jungs.

SV Wendessen – MTV Schandelah-Gardessen 2:4 (1:2). Tore: 1:0 Fakhreldine (3.), 1:1 Bogotsch (4.), 1:2, 1:4 Petzold (32., 72.), 1:3 Lakaschus (65.), 2:4 Fischer (90.+2). Rot: (37., SV), (44., MTV).

Es war viel Feuer drin, vor allem in Halbzeit 1. Jeweils ein Akteur auf beiden Seiten sah die rote Karte. Die frühe SV-Führung beantworteten die Gäste postwendend. „Dann hatten wir das Spiel gut im Griff, obwohl uns Wendessen auf dem kleinen Platz immer wieder in die Zweikämpfe gezogen hat“, berichtete MTV-Trainer Marco Heidemann.

TuS Cremlingen – SG Remlingen/Denkte 1:2 (0:0). Tore: 1:0 Neumann (54.), 1:1 Ali (57.), 1:2 Schweitzer (78.).

Die Begegnung war so knapp, wie es das Ergebnis vermuten lässt. „Wir wollten zeigen, dass wir in der Tabelle zu Recht weit oben stehen“, sagte TuS-Trainer Stefan Schulz. „Wir haben das taktisch und spielerisch sehr gut gemacht. Nach dem zweiten Gegentor fehlte uns die Kraft, das Spiel noch zu drehen“, fügte Schulz an.

