Hausbau statt Punktspiel für Roklums Fußballer

In die Zange genommen: Nauras Khalid (in Schwarz) und die Fümmelser standen beim 2:6 in Lebenstedt auf verlorenem Posten.

Der FC Arminia Adersheim ist in der Fußball-Bezirksliga 3 einfach nicht zu bezwingen. Gegen den SC Gitter blieb die Mannschaft im siebten Spiel in Folge unbesiegt. Der MTV Wolfenbüttel II bewies gegen den Goslarer SC Moral und drehte einen Halbzeitrückstand noch in einen Sieg. Der SV Fümmelse stand dagegen bei Fortuna Lebenstedt komplett auf verlorenem Posten.

FC Arminia Adersheim – SC Gitter 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Hilse (32.), 1:1 Niewiadowski (52.), 1:2 Neugebauer (59.), 2:2 Krüger (90.+3).

Letzte Aktion des Spiels: Eckball für den FCA. Fabian Krüger kommt in der Mitte irgendwie an den Ball und spitzelt ihn hinter die Torlinie – 2:2, Jubel Adersheim, Abpfiff. „Hochverdient“, sagte FCA-Co-Trainer Jan Buchmann nach diesem Showdown. „Wir haben den Ausgleich erzwungen, das 2:2 fühlt sich wie ein Sieg an.“ Seine Mannschaft sei vor allem in der zweiten Halbzeit „klar besser als der Gegner gewesen“, der in 90 Minuten nur zwei Torschüsse verzeichnet habe. Beide waren indes drin.

MTV Wolfenbüttel II – Goslarer SC 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Lora-Moreno (4.), 1:1, 2:1 Grötschel (48., 54.), 3:1 Eigentor (62.).

Der aufgerückte MTV geriet nach einem langen Ball der Gäste früh in Rückstand, übernahm anschließend das Kommando, ohne jedoch in Halbzeit 1 Torgefahr zu entfachen. Das änderte sich nach dem Seitentausch: Philipp Grötschels Doppelpack (48., 54.) drückte die Überlegenheit des MTV auch in Zahlen aus. „In der ersten Halbzeit fehlte uns Kreativität, unsere zweite Halbzeit verdiente das Prädikat ‘sehr gut’“, so MTV-Trainer Anthony Pfitzner, dessen Team beim 3:1 von einem Eigentor profitierte.

Fortuna Lebenstedt – SV Fümmelse 6:2 (3:2). Tore: 0:1 Khalid (15.), 1:1 Gauger (24.), 2:1 Liebig (25.), 3:1 Zaube (32.), 3:2 Metin (36.), 4:2 Eggert (54.), 5:2 Blania (75.), 6:2 Kleiner (76.).

„Sechs individuelle Fehler, sechs Gegentore.“ So knapp erklärte SVF-Trainer Daniel Gustedt die Niederlage seiner Mannschaft, die jedoch 20 starke Anfangsminuten hinlegte und deutlicher als nur mit 1:0 nach Nauras Khalids Tor hätte führen müssen. Lebenstedt präsentierte sich unter dem Strich aber spielerisch reifer und eiskalt in Ausnutzen der Fümmelser Tor-Einladungen.

MTV Lichtenberg – SG Roklum-Winnigstedt abgesagt. Der Platz in Lichtenberg war tief und unbespielbar. „Wir haben stattdessen mit ordentlich Manpower unserem Mannschaftskollegen Dominik Schulze beim Hausbau geholfen“, erzählte SG-Spielertrainer Pascal Krafft. „Das war mal eine Trainingseinheit der ganz anderen Art.“

